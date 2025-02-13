CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

Son dakika haberi! İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı gözaltına alınmıştı.