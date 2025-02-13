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Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:54

CHP'li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

Son dakika haberi... İstanbul'da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında CHP'li Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıkarken, adli kaydı olan 313 farklı kişi ile iletişim dikkat çekti.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

Son dakika haberi! İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı gözaltına alınmıştı.

CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Bölücü terör örgütü PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve aktif görevde olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Terör Suçlar Soruşturma bürosu tarafında 3 şüphelinin ifadesi alındı. Diğer şüphelilerin ifadesinin emniyette alınması nedeniyle savcılıkta alınmadığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından tüm şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in HTS verilerinin incelenmesinde adli kaydı olan 313 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, bunlardan 6 şahsın arandığı 8 şahsın ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...

Yüksel'in diğer şüphelilerinden olan Bülent Kayğun, Livan Gür, Nesimi Aday ve Turabi Şen isimli şahıslarla irtibatlı olduğu aktarıldı.

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