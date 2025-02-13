Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:54
CHP'li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! Tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı: 313 farklı isimle...
Son dakika haberi... İstanbul'da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında CHP'li Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıkarken, adli kaydı olan 313 farklı kişi ile iletişim dikkat çekti.