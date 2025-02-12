Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:47
CHP'li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat
2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği neticesinde İstanbul'daki CHP'li belediyelere sızan terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları Cemalettin Yüksel ve Livan Gür'ün aralarında firari konumda olan terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi.