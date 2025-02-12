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Haberler Galeri CHP'li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:47

CHP'li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği neticesinde İstanbul'daki CHP'li belediyelere sızan terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları Cemalettin Yüksel ve Livan Gür'ün aralarında firari konumda olan terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

Terör örgütü PKK'nın metropol şehirlerde etkinliğini artırma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li ilçe belediyelerinde yapılanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

CHP’li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

Dün sabah saatlerinde aralarında CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Cemalettin Yüksel ve Livan Gür'ün ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

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CHP’li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

Soruşturma dosyasında, 'Kent Uzlaşısı'nın terör örgütü yöneticilerinin güdümü ve yönlendirmesiyle yapıldığı kaydedildi.

CHP’li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

TERÖRLE BAĞLANTILI 313 ŞÜPHELİ İLE İLETİŞİM

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı.

CHP’li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in incelenen HTS kayıtlarında PKK terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi olduğu tespit edildi.

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