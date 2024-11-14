Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
09:18
CHP'li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar lira olan prim borçlarının 150 milyar liraya yükseldiğini ve bu borçların yüzde 67,5'inin CHP'li belediyelere ait olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, "Bunca çağrımıza rağmen borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dâhil işlemleri uygulamak durumundayız. Bunu yaparken de en borçlu belediyelerden başlamak durumundayız." mesajını verdi. İşte en borçlu 5 belediyenin sıralaması ve birikmiş borçları...