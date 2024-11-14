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Haberler Galeri CHP'li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli
Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:18

CHP'li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar lira olan prim borçlarının 150 milyar liraya yükseldiğini ve bu borçların yüzde 67,5'inin CHP'li belediyelere ait olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, "Bunca çağrımıza rağmen borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dâhil işlemleri uygulamak durumundayız. Bunu yaparken de en borçlu belediyelerden başlamak durumundayız." mesajını verdi. İşte en borçlu 5 belediyenin sıralaması ve birikmiş borçları...

ZÜBEYDE YALÇIN
CHP’li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 yılı bütçesini görüşüp kabul etti. Bakan Işıkhan sorular üzerine önemli mesajlar verdi. CHP'li belediyelerin birikmiş borçlarına ayrıca bir parantez açan Bakan Işıkhan, adım atılmadığı takdirde haciz dahil gerekli işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

CHP’li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli

150 MİLYAR LİRA OLDU: Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya ulaştı. Maalesef sürdürülemez hale gelmiştir. Şu ana kadar İzmit, Şişli ve Bodrum benimle görüşüp yapılandırma istedi.

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CHP’li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli

HACİZ UYGULAYACAĞIZ: Bunca çağrımıza rağmen borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dâhil işlemleri uygulamak durumundayız. Bunu yaparken de en borçlu belediyelerden başlamak durumundayız.

CHP’li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli

EN BORÇLULAR CHP'Lİ BELEDİYELER: En borçlu belediyeler de maalesef CHP'li belediyeler. Borçların yüzde 67,5'i CHP, yüzde 25'i AK Parti, yüzde 3'ü MHP, yüzde 2'si DEM Partili belediyelere ait.

CHP’li belediyelerin prim borçları katlandı! Bakan Işıkhan uyardı: Adım atılmazsa işlem belli

ABB 200 MİLYARDAN 8,4 MİLYARA ÇIKARMIŞ: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'ten 200 milyon lira olarak aldığı prim borcunu 8,4 milyar liraya çıkarmış. Borçlar için hiçbir başvuruları da yok.

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