Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:13
CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir
İzmir Körfezinde deniz suyunun kirliliğine bağlı olarak yaşyanan balık ölümlerine neden olan alglerin sadece denizde yaşayan canlıları da tehdit ettiği ortaya çıktı. Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı'nda Uzman Prof. Dr. Hasan Baha Büyükışık, İzBB Başkanı Tugay'ın balık ölümleri ve kokuya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Algler küresel ısınmayla birlikte tropikal bölgelerden akıntı sayesinde her yere yayılıyor, ülkemize de geliyor. Bunun için devlet eliyle çalışma yürütülmesi gerekiyor. Zehir içeren algler insanları da etkileyebilir" dedi.