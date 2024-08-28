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Haberler Galeri CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:13

CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

İzmir Körfezinde deniz suyunun kirliliğine bağlı olarak yaşyanan balık ölümlerine neden olan alglerin sadece denizde yaşayan canlıları da tehdit ettiği ortaya çıktı. Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı'nda Uzman Prof. Dr. Hasan Baha Büyükışık, İzBB Başkanı Tugay'ın balık ölümleri ve kokuya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Algler küresel ısınmayla birlikte tropikal bölgelerden akıntı sayesinde her yere yayılıyor, ülkemize de geliyor. Bunun için devlet eliyle çalışma yürütülmesi gerekiyor. Zehir içeren algler insanları da etkileyebilir" dedi.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

İzmir Büyükşehir Belediyesinin vurdumduymazlığı iç körfezde yaşayan binlerce balığın ölümüne neden oldu.

CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

2000 yılında Büyük Kanal Projesi kapsamında hayata geçirilen Çiğli'deki atık su arıtma tesisi aradan geçen 24 yıllık süreçte artan nüfus karşısında revize edilmeyince evsel atıkları arıtmakta yetersiz kaldı.

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CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

Bunun sonucu olarak da iç körfezdeki su kalitesi her geçen gün daha da kötüye gitti. Tüm bunların sonucu olarak da geçtiğimiz hafta binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu.

CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

Tarım İl Müdürlüğü balıkların ölüm nedenini belirlemek için aldığı numuneleri analiz için laboratuvara gönderirken Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de deniz suyundan numune aldı.

CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

Yapılan ölçümlerde 1 litre suyundaki çözünmüş oksijen miktarının neredeyse 0'a kadar düştüğü görüldü. İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından ölü balıklardan alınan numuler üzerinde yürütülen otopsi çalışmaları sonuçlandı.

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