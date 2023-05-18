Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
06:26
CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH'a konuştu. Kumbağ İlçesi'nde otelde kalan Kahramanmaraş Göksun'dan gelen Fadime Taşçı, kendilerinin çıkarılacaklarını duyduğunda şaka zannettiğini söyledi. Kanser tedavisi gören ve hastanede çıkarılacaklarını öğrenen Taşçı, "Seçimden 2 gün sonra bunları yapmaları bizi çok üzdü. Çok incindim" dedi.