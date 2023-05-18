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Haberler Galeri CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok
Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 06:26

CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH'a konuştu. Kumbağ İlçesi'nde otelde kalan Kahramanmaraş Göksun'dan gelen Fadime Taşçı, kendilerinin çıkarılacaklarını duyduğunda şaka zannettiğini söyledi. Kanser tedavisi gören ve hastanede çıkarılacaklarını öğrenen Taşçı, "Seçimden 2 gün sonra bunları yapmaları bizi çok üzdü. Çok incindim" dedi.

Murat ÜRTEKİN
CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkarıyor. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti.

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CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

Olayın medyaya yansıması üzerine oteli 21 Mayıs'ta boşaltmaları istenen depremzedelere bu sefer 1 Haziran'a kadar süre tanındı. Tekirdağ'da CHP'li belediye tarafından sokağa atılan depremzedeler SABAH'a konuştu.

CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

"BİZ MÜLTECİ MİYİZ "
Kahramanmaraş'lı depremzede İsmail Güldağ, "Bizi buraya devlet gönderdi. Otelle anlaşmış. Pazar günü çıkarılacakken Ak Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı geldi.

CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

Vali'yle konuşarak bizim 1 Haziran 'a kadar kalabileceğimizi söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bize bakamıyorsa, bizi devlete teslim etsin. Al kardeşim ben bakamıyorum. Biz burada mülteci miyiz ya. Yoksa pasaportla mı çalışıyoruz. Biz Türk vatandaşıyız" dedi.

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