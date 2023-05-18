CHP’li belediyenin kapı dışarı etmeye çalıştığı depremzedeler SABAH’A konuştu: Bunlarda insanlık yok

Vali'yle konuşarak bizim 1 Haziran 'a kadar kalabileceğimizi söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bize bakamıyorsa, bizi devlete teslim etsin. Al kardeşim ben bakamıyorum. Biz burada mülteci miyiz ya. Yoksa pasaportla mı çalışıyoruz. Biz Türk vatandaşıyız" dedi.



