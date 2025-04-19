CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki skandalda şok detaylar: Kara paraya yasak aşk sahip çıktı

POLİSLERE KAPIYI AÇAN GÖLGE BAŞKANIN DA EVDE PARASI VARMIŞ

Fidan Gül'ü gözaltına almaya giden polislere kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç'in de evin yatak odasında parası olduğu ortaya çıktı. Fidan Gül'ün yatak odasında arama yapan polisler, çekmece içinde 59 bin TL para ile 20 bin 678 dolar ile 250 euro olmak üzere yaklaşık 860 bin TL para buldu. Miniç, paraların kendisine ait olduğunu söylerken bu paralara da tutulan tutanak sonrasında polis el koydu.