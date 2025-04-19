Giriş Tarihi: 19.04.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
08:05
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda şok detaylar: Kara paraya yasak aşk sahip çıktı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün tutuklanmasına giden ihale operasyonunda; Gül'ün evinde Beykoz Belediyesi'nin gölge başkanı olarak nitelendirilen Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'e ait olan yaklaşık 860 bin TL ile Fidan Gül'e ait 3 telefon ve 393 bin TL paraya el konuldu. Öte yandan tutuklu Başkan Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan Gül'ün suçtan kurtulmaya yönelik algı yaratma çabasında olduğu belirtildi.