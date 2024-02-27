Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
08:57
CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!
CHP Genel Merkezi'nde skandallar eksilmedi. Özgür Özel, kurultaydaki vaadini unutup ön seçimsiz CHP Parti Meclisi üyesi Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. 8'li koalisyon döneminde seçim kazanılması halinde adalet bakanı olacağını söyleyen Muharrem Erkek, il genel meclis üyeliği listesinde son dakika değişikliğine gitti. Listede bulunan kadın adayın üzerini çizdi, yerine kayınçosunu aday gösterdi.