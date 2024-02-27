Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!  
Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 08:57

CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

CHP Genel Merkezi'nde skandallar eksilmedi. Özgür Özel, kurultaydaki vaadini unutup ön seçimsiz CHP Parti Meclisi üyesi Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. 8'li koalisyon döneminde seçim kazanılması halinde adalet bakanı olacağını söyleyen Muharrem Erkek, il genel meclis üyeliği listesinde son dakika değişikliğine gitti. Listede bulunan kadın adayın üzerini çizdi, yerine kayınçosunu aday gösterdi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Genel Başkan Özgür Özel, kurultayda verdiği ön seçim vaadini unutup CHP Parti Meclisi üyesi Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

Seçim sürecinde Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Adalet Bakanı olacağını açıklayan Muharrem Erkek'in Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi, partilileri de rahatsız etti. Muharrem Erkek'in ön seçim yapılmadan başkan adayı olarak açıklanmasına tepkiler sürerken, yeni bir skandal patlak verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

ADAYLIĞI KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU AMA…

İddiaya göre bir dönem CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığı yapan Nurcan Bingöl, geçtiğimiz Ocak ayında CHP Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurarak il genel meclisi için adaylığını ilan etti. Bingöl, başvurusunun hemen ardından seçim kampanyası için start verdi.

CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

Bingöl'ün üçüncü sıradan adaylığına kesin gözüyle bakılırken listelerde yaşanan sürpriz gelişme dikkat çekti. Ankara dönüşü listeye itiraz eden Erkek, listelerde son dakika değişikliğine gitti.

CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

KAYINÇOSUNA TORPİL GEÇTİ!

Erkek, önce Nurcan Bingöl'ün il genel meclis üyeliği adaylığını iptal etti. Ardından eşi Özen Algönül Erkek'in kardeşi Can Algönül'ü üçüncü sıradan il genel Meclis üyesi adayı olarak belirledi. Parti içerisinde "akraba kıyağı" büyük tepkilere neden oldu. Buna rağmen yaptığı kıyaktan vazgeçmeyen Erkek, çareyi Nurcan Bingöl'ü ise 11. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak göstermekte buldu

SON DAKİKA