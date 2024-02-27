CHP’li Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’ten skandal: Kayınçosuna torpil geçti!

KAYINÇOSUNA TORPİL GEÇTİ!

Erkek, önce Nurcan Bingöl'ün il genel meclis üyeliği adaylığını iptal etti. Ardından eşi Özen Algönül Erkek'in kardeşi Can Algönül'ü üçüncü sıradan il genel Meclis üyesi adayı olarak belirledi. Parti içerisinde "akraba kıyağı" büyük tepkilere neden oldu. Buna rağmen yaptığı kıyaktan vazgeçmeyen Erkek, çareyi Nurcan Bingöl'ü ise 11. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak göstermekte buldu