Giriş Tarihi: 28.07.2023 08:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
08:10
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde uzun süredir tepki çeken gelir adaletsizliği, işçilere isyan bayrağı açtırdı. Önceki gün yayımladıkları ortak bildiride Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yönetimini eleştiri yağmuruna tutan işçiler, "Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizleri. Bundan böyle attığınız her adımın, aldığınız her kararın sorumluluğu size aittir" ifadelerini kullandı.