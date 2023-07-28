CHP’li Çankaya Belediyesi’nde büyük isyan! ’Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi’

Çankaya Belediyesi'nin "az maaş çok işçi" anlayışıyla yönetildiği vurgulanan bildiride, "Yerel seçimlerin arifesinde, değişimi gerçekleştirecek moral-motivasyon için seçmeni yeniden kendisine inandıracak bir kararlılık olmadan, içine düşülen bu bitkisel hayattan çıkmak mümkün değildir" denildi.



