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Haberler Galeri CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
Giriş Tarihi: 28.07.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 08:10

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde uzun süredir tepki çeken gelir adaletsizliği, işçilere isyan bayrağı açtırdı. Önceki gün yayımladıkları ortak bildiride Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yönetimini eleştiri yağmuruna tutan işçiler, "Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizleri. Bundan böyle attığınız her adımın, aldığınız her kararın sorumluluğu size aittir" ifadelerini kullandı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’li Çankaya Belediyesi’nde büyük isyan! ’Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi’

En düşük işçi ücretinin, en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilmesini isteyen işçiler, ek protokol yapılarak toplu iş sözleşmesindeki ücretlerin de güncellenmesini talep etti.

CHP’li Çankaya Belediyesi’nde büyük isyan! ’Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi’

Çankaya Belediyesi'nin "az maaş çok işçi" anlayışıyla yönetildiği vurgulanan bildiride, "Yerel seçimlerin arifesinde, değişimi gerçekleştirecek moral-motivasyon için seçmeni yeniden kendisine inandıracak bir kararlılık olmadan, içine düşülen bu bitkisel hayattan çıkmak mümkün değildir" denildi.

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CHP’li Çankaya Belediyesi’nde büyük isyan! ’Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi’

SON DAMLA BARDAĞI TAŞIRDI

Belediyede çalışan işçilerin büyük bir kısmının asgari ücret seviyesinde maaş alması, haftalardır biriken bir huzursuzluğa da beraberinde getirdi.

CHP’li Çankaya Belediyesi’nde büyük isyan! ’Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi’

Çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği son dönemde zirve yaparken, iş barışını ise tehdit eder noktaya ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda iş bırakma eylemi yaparak CHP'li belediyeyi protesto eden işçiler, bu kez ortak bildiri yayımlayarak seslerini yükseltti.

CHP’li Çankaya Belediyesi’nde büyük isyan! ’Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi’

"Belediye ve sendika el ele vererek bizi asgari ücret sınırına çekmeyi başardınız" denilen ortak açıklamada Belediye Başkanı Taşdelen'e de sert göndermeler yer aldı.

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