Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
11:48
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz'a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var
Erdal Beşikçioğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin düzenleyeceği tiyatro programı tepkilere neden oldu. Daha önce tasarruf tedbirlerini bahane ederek 15 Temmuz ile ilgili program düzenlemeyen Belediyenin, 13 Ekim'de bir Yunan tiyatrosu programı düzenleyecek olması tepki çekti. AK Parti AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas ve AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konu ile ilgili açıklamada bulundu.