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Haberler Galeri CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz'a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var
Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:48

CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz'a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

Erdal Beşikçioğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin düzenleyeceği tiyatro programı tepkilere neden oldu. Daha önce tasarruf tedbirlerini bahane ederek 15 Temmuz ile ilgili program düzenlemeyen Belediyenin, 13 Ekim'de bir Yunan tiyatrosu programı düzenleyecek olması tepki çekti. AK Parti AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas ve AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konu ile ilgili açıklamada bulundu.

TOLGA ÖZLÜ
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz’a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

CHP'li Erdal Beşikçioğu'ndan skandallar bitmiyor. Daha önce bir çok kez liyakatsiz atamalarla gündeme gelen Beşikçioğlu son olarak 15 Temmuz ile ilgili herhangi bir anma programı yapmaması ile tepki çekmişti.

CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz’a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

Bu durumu tasarruf tedbirleri ile açıklamayı tercih eden Beşikçioğlu'nun samimi olmadığı aradan 3 ay geçmeden ortaya çıktı.

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CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz’a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

15 Temmuz ile ilgili yapılacak bir programın Belediye bütçesine zarar vereceğini savunan Beşikçioğlu'nun 13 Ekim'de bir Yunan tiyatrosu programı düzenleyeceğini duyurması üzerine tepkiler gecikmedi.

CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz’a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

AK Parti AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas ve AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konu ile ilgili açıklamada bulundu.

CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz’a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

Ömer Arvas kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşikçioğlu'nun tutarsız davranışlarını eleştirdi.

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