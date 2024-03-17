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Haberler Galeri CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…
Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 14:57

CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, yakalandı. Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı. ABB Başkan adayı Turgut Altınok, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

TOLGA ÖZLÜ
CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı.

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CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

İBB TARAFINDAN 1,5 MİLYON TL'LİK FON ALDI

Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı anlaşıldı. Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında yapıldı.

CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

ABB BAŞKAN ADAYI ALTINOK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir." dedi.

CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

Altınok, trol ağı ile kendisi hakkında karalama kampanyası yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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