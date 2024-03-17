Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
14:57
CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, yakalandı. Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı. ABB Başkan adayı Turgut Altınok, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.