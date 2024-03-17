CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

İBB TARAFINDAN 1,5 MİLYON TL'LİK FON ALDI

Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı anlaşıldı. Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında yapıldı.