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Haberler Galeri CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti 
Giriş Tarihi: 07.06.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 06:41

CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

Depremde hasar gören Hatay'daki özel bir yurt binasını, binanın yanında bulunan oto galerinin sahibi olan arkadaşının isteği üzerine iş makineleriyle yıktıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdoğan nefreti nedeniyle Adanalılara da adeta işkence yapıyor. Devletin yaptığı ve geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 14 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hazmedemeyen Karalar, belediye otobüslerini bu köprüden geçirmeyerek, vatandaşlara eziyet çektiriyor.

CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmette açtığı ve Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden otobüsleri geçirtmeyerek Adanalılara adeta işkence yapıyor.

CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

Otobüs şoförleri yeni açılan köprüyü kullanmayıp otobana girerek, yolu yaklaşık 5 kilometre uzatması vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, "Köprünün yanından geçiyoruz. Köprüyü kullansak 2 dakika sonra kent merkezine ulaşacağız.

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CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

Ama otobüsler daha uzakta bulunan otobana giriyor ve aynı noktaya 15 dakika sonra ulaşıyoruz. Zeydan Karalar bu köprüyü kendisi yapmadığı için otobüsleri buradan geçirtmiyor.

CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

Şoförlere 'Niye köprüyü kullanmıyorsunuz' diye sorduğumuzda "Kullanmayacağımıza dair talimat var' diyorlar. Zeydan Karalar Adanalılara işkence yapıyor. Yazıklar olsun" dediler.

CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI
Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından "Param yok" denilerek projeye bir çivi dahi çakmadı.

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