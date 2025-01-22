CHP’li Maltepe Belediyesi’ne ihaleye fesat karıştırma davası: 13 ihaleden 12’sini aynı şirkete vermiş

119 MİLYON LİRALIK ARAÇ KİRALAMA İHALESİ

Belediyenin açtığı bir araç kiralama ihalesinde maliyetin olması gerekenden 7 milyon 674 bin 743 lira fazla belirlendiği, bu durumun bilirkişi raporlarına da yansıdığı kaydedildi. Ayrıca idarenin 2019-20-21 yıllarında toplam sözleşme bedellerinin 68 milyon 462 bin 698 lira olan 11 farklı araç kiralama ihalesini pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği, aynı yıllarda toplam sözleşme bedelinin 119 milyon 900 bin 97 lira olan iki farklı araç kiralama ihalesini de açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği ve 13 ihaleden 12'sinin aynı şirkete kaldığı anlaşıldı.