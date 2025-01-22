Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:02
CHP'li Maltepe Belediyesi’ne ihaleye fesat karıştırma davası: 13 ihaleden 12’sini aynı şirkete vermiş
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç, belediye başkan yardımcısı Salih Kara ile bazı şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede belediyenin araç kiralama ihalelerinde usulsüz yaparak 13 ihaleden 12'sini aynı firmaya verdiği ve 119 milyon liralık ihalelere imza attığı vurgulandı. Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 12 yıl 3 aya kadar, 12'sinin ise "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.