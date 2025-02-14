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Haberler Galeri CHP'li Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya'da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:25

CHP'li Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya'da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş 51 kişi ise yaralanmıştı. Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, yangın faciasına ilişkin bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, otel sahiplerinden sonra en büyük sorumluluğun Bolu Belediyesi'nde olduğunu söyledi.

KASIM ŞAHİN
CHP’li Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya’da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

Alaaddin Yılmaz, "Tanju Özcan çıkmış televizyona '2007 yılında benden önceki AK Partili Belediye Başkanı tarafından otele ruhsat verildi', ikinci olarak da 'zaten arşiv yanmıştı' dedi.

CHP’li Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya’da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

"SANKİ ÖLENLER ONUN GÖZÜNDE İNSAN DEĞİL"

Yılmaz, "Ben şok geçirdim. En yakın dostlarımın çocukları yok olmuş 100'e yakın insan hayatını kaybetmiş, felaket olmuş. Böyle bir felaket ortamında canlı yayında şov ve iftira atıyor. Sanki ölenler onun gözünde insan değil. Şu an 6-7 yıldır belediye başkanı. Arşiv yandıysa 2007'de ruhsat verdiğimi nereden buldun? Eğer yandıysa hesabını neden bana veya başkasına sormadın? Alaaddin Yılmaz belediye başkanı olmadan önce belediyede arşiv var mıydı? Türkiye'nin en kaliteli arşiv sistemini kuran benim insan saygı gösterir. Kaldı ki bütün Bolu yansa o arşive bir şey olmaz. Çünkü arşiv artık dijital" dedi.

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CHP’li Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya’da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

Yılmaz, "Otelin yangın açısından sıkıntılı olduğunu bilen tek bir devlet kurumu var." sözlerini kullandı.

"BU JAPONYA'DA OLSAYDI O BELEDİYE BAŞKANI HARAKİRİ YAPARDI"

Yılmaz, "O da Bolu Belediyesi. Yangın açısından uygun olmadığı raporunu Bolu Belediyesi veriyor. 'İtfaiyenin raporunu sonradan öğrendim' diyor. Eğer bundan haberi yoksa belediye başkanı olarak çalışanları tarafından ciddiye alınmıyor demektir. Bu kadar canın yok olmasında mal sahibi kadar ve belediyenin de sorumluluğu var."

CHP’li Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya’da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

"Resmi kurum olarak otele yangın açısından eksik raporu veren Bolu Belediyesi'dir. Tespit yaparak rapor vermiş. Sıkıntıyı kimseye duyurmamış. Bu Japonya'da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı" ifadelerini kullandı.

CHP’li Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya’da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de mülk sahiplerinin birden fazla suçu olduğunu belirten Yılmaz, "Faciada mülk sahibi iki defa suçlu. Birincisi yangına dayanıklı sistemi kurmaması, ikincisi ise yangın sırasında otelde üst katta kalmalarına rağmen dışarı çıkarken misafirlere yangını haber vermemesi" dedi.

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