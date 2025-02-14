Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:25
CHP'li Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya'da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş 51 kişi ise yaralanmıştı. Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, yangın faciasına ilişkin bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, otel sahiplerinden sonra en büyük sorumluluğun Bolu Belediyesi'nde olduğunu söyledi.