CHP’li Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Bu yangın Japonya’da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı

"SANKİ ÖLENLER ONUN GÖZÜNDE İNSAN DEĞİL"

Yılmaz, "Ben şok geçirdim. En yakın dostlarımın çocukları yok olmuş 100'e yakın insan hayatını kaybetmiş, felaket olmuş. Böyle bir felaket ortamında canlı yayında şov ve iftira atıyor. Sanki ölenler onun gözünde insan değil. Şu an 6-7 yıldır belediye başkanı. Arşiv yandıysa 2007'de ruhsat verdiğimi nereden buldun? Eğer yandıysa hesabını neden bana veya başkasına sormadın? Alaaddin Yılmaz belediye başkanı olmadan önce belediyede arşiv var mıydı? Türkiye'nin en kaliteli arşiv sistemini kuran benim insan saygı gösterir. Kaldı ki bütün Bolu yansa o arşive bir şey olmaz. Çünkü arşiv artık dijital" dedi.