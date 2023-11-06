Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:04

CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kimi CHP'li isimler sosyal medyadan tepkilerini dile getiriliyor. Genel Başkanlık seçimi ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti meclisi listesi de eleştirilerin odağı oldu. Memleket Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında olan CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan sosyal medyadan gelişmeleri anbean aktararak çeşitli iddialarını dile getirip "Değişimciler ilk günden kavgaya başladı! Listelerde İmamoğlu ve Özel ekiplerinin adam yazma kavgası var. Daha Parti Meclisinde bu kavga başladıysa iki ay sonra Belediye Başkan Adayları belirlenirken cümbüşü seyredin" dedi. İşte detaylar…