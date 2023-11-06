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Haberler Galeri CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin
Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:04

CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kimi CHP'li isimler sosyal medyadan tepkilerini dile getiriliyor. Genel Başkanlık seçimi ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti meclisi listesi de eleştirilerin odağı oldu. Memleket Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında olan CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan sosyal medyadan gelişmeleri anbean aktararak çeşitli iddialarını dile getirip "Değişimciler ilk günden kavgaya başladı! Listelerde İmamoğlu ve Özel ekiplerinin adam yazma kavgası var. Daha Parti Meclisinde bu kavga başladıysa iki ay sonra Belediye Başkan Adayları belirlenirken cümbüşü seyredin" dedi. İşte detaylar…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda önceki gün genel başkan adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı.

CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

CHP'li 1366 delegenin oy kullanması Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için genel başkan seçimi oylaması ikinci tura kaldı. İkinci turun neticesinde ise Özgür Özel oyunu 812'ye yükseltirken Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı.

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CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

Bu oylama sonucu CHP'deki 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi kapanırken, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Kurultay'da Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de ikinci güne kaldı

CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

DEĞİŞİMCİLERİ SOSYAL MEDYADAN TOPA TUTTU

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kimi CHP'li isimler ise değişimcilere, Özgür Özel'e ve parti meclisi listesine sosyal medyadan tepkilerini dile getirmeye başladı. Memleket Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında olan CHP Üyesi ve İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolgahan Erdoğan da Özgür Özel'i ve değişimcileri adeta topa tuttu.

CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: İki ay sonra cümbüşü seyredin

Erdoğan, Özel'in PM ve Yüksek Disiplin Kurulu Anahtar Listesi'ni paylaşarak eleştirilerini sosyal medyadan dile getirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter/X'den "Dün kongrede tüm illerin temsiliyeti naraları atan Özgür Özel'in PM listesinde sadece 20 tane İstanbul üyesi olduğu gözlerden kaçmadı. Gün boyu süren kavganın sebebi açık ve net Aralık ayında yapılacak Parti Meclisi toplantısında Belediye Başkan Adaylarını belirleyebilmek..." yorumunda bulundu..

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