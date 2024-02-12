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Haberler Galeri CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”
Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 07:18

CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, geçen yıl tazminatsız olarak işten çıkarılan iki çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) "Haksız yere çıkarıldığımı söylediğim Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir bana, 'bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın' diye hakaret etti" dedi.

MURAT KARAMAN
CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

CHP'li Adana Büyükşehir Beledinin, bugüne kadar işten attığı 3 binden fazla işçiden biri de belediyenin çeşitli birimlerinde 9 yıl temizlik görevlisi olarak çalışan, 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) oldu.

CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

11 ay önce 3 gün işe gelmediği iddiasıyla tutulan tutanakla işine son verilen Gönül Adıgüzel, bu nedenle tazminatını da işsizlik maaşı da alamadı.

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CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

Açtığı işe iade davasını da kazanmasına rağmen görevine iade edilmeyen Adıgüzel, "2014'te Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işe başladım.

CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

Önce park ve bahçeler daha sonra belediyenin yüzme havuzlarında temizlik görevlisi olarak çalıştım. Bu dönemde geçirdiğim çeşitli rahatsızlıklar sonucu yüzde 60'a yakın engelli raporu verildi.

CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

YATAĞIMA DA İŞİME DE YAKIŞMAZSIN

Geçen yıl, 29, 30 ve 31 Mart 2023'tearihlerinde mazeretsiz işe gitmediğim yönünde tutanak tutarak, işten çıkarmışlar.

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