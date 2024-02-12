CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”

CHP'li Adana Büyükşehir Beledinin, bugüne kadar işten attığı 3 binden fazla işçiden biri de belediyenin çeşitli birimlerinde 9 yıl temizlik görevlisi olarak çalışan, 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) oldu.