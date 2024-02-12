Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
07:18
CHP’li yöneticiden, işten çıkarılan engelli kadına skandal sözler! “Bu kiloyla, ne yatağıma ne de işime yakışmazsın”
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, geçen yıl tazminatsız olarak işten çıkarılan iki çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) "Haksız yere çıkarıldığımı söylediğim Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir bana, 'bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın' diye hakaret etti" dedi.