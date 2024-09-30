CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

GEREKSİZDİ, 5.5 YIL SONRA DEV YATIRIM OLDU

Köprünün giriş bölümü ise okul ve işçi servislerini taşıyan minibüsler tarafından otopark olarak kullanılırken, malzemeler de çürüdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerin yaklaştığı günlerde CHP'li Karalar sosyal medya hesabından Yavuzlar Köprüsü'nde çalışmaların başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını paylaştı.