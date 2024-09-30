Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
09:15
CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!
Adana'da 2014-2019 arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Hüseyin Sözlü, Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan'ı birbirine bağlayacak Yavuzlar Köprüsü'nün yüzde 75'ini tamamladı. Ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar göreve gelir gelmez "Gereksiz" diyerek körünün inşasını durdurma kararı aldı. 5.5 yıl sonra çark eden Karalar ise sadece yüzde 25'ini tamamladığı köprüyü "Dev yatırım" diyerek hizmete açtı.