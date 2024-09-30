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Haberler Galeri CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:15

CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

Adana'da 2014-2019 arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Hüseyin Sözlü, Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan'ı birbirine bağlayacak Yavuzlar Köprüsü'nün yüzde 75'ini tamamladı. Ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar göreve gelir gelmez "Gereksiz" diyerek körünün inşasını durdurma kararı aldı. 5.5 yıl sonra çark eden Karalar ise sadece yüzde 25'ini tamamladığı köprüyü "Dev yatırım" diyerek hizmete açtı.

MURAT KARAMAN
CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

Adana'da, 2014-2019 arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Hüseyin Sözlü, o dönemde Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan İlçelerini birbirine bağlayacak olan Yavuzlar Köprüsünün yapımına başladı.

CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

Köprünün, Sözlü döneminde yüzde 75 tamamlanan inşaatı, 2019'da CHP'li Zeydan Karalar'ın koltuğa oturmasıyla durduruldu.

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CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

KARALAR "GEREKSİZ BİR KÖPRÜ" DEMİŞTİ!

Zeydan Karalar'ın, "Bana göre gereksiz köprü. Mühendislere inceleteceğim uygun görürlerse yaptıracağım diyerek 4 yıl boyunca çivi dahi çakmadığı için atıl kalan köprü, Cumhur ittifakı tarafından şartlı borçlanma yetkisi verilmesine rağmen kaderine terk edildi.

CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

GEREKSİZDİ, 5.5 YIL SONRA DEV YATIRIM OLDU

Köprünün giriş bölümü ise okul ve işçi servislerini taşıyan minibüsler tarafından otopark olarak kullanılırken, malzemeler de çürüdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerin yaklaştığı günlerde CHP'li Karalar sosyal medya hesabından Yavuzlar Köprüsü'nde çalışmaların başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını paylaştı.

CHP’li Zeydan Karalar 5.5 yıl sonra çark etti: Önce gereksiz dedi şimdi dev yatırım deyip hizmete açtı!

Seçimleri kazanan Karalar, 5,5 yıl sonra, Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayarak trafik yükünü hafifleten Yavuzlar Köprüsü'nü önceki gün "Dev yatırım" diyerek hizmete açtı.

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