Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
11:18
CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'
Seçimin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, bir anda dümeni milliyetçiliğe kırdı. Bu doğrultuda yeni danışmanlarla yol yürüme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı CHP'lileri çıldırtacak cinsten. CHP Genel Başkanı'nın yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. Nasıranlı, paylaşımlarının yayılması ile temizlik operasyonuna başladı.