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Haberler Galeri CHP'nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:30

CHP'nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı

CHP'deki parti içi savaşlar bir türlü bitmek bilmiyor. Bir yandan şaibeli kurultay iddiaları yaşanırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nu başkanlık koltuğundan eden Özel-İmamoğlu ortaklığına karşı ayakta durmaya çalışan Mansur Yavaş çekişmesi, CHP'nin içine düştüğü kaosu gözler önüne seriyor. CHP seçmeni, Özel-İmamoğlu-Yavaş üçlü görüşmesinde ön seçimde aday olmayacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş atacağı adımlara kilitlenmiş durumda. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'de yaşanan iç savaşa yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
CHP’nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı

Siyasetin merkezi Ankara'da seçim havası yok ama siyaset kulisleri her zamankinden çok daha hareketli. İlk sıralarda Pasifik'te de olsa yine Başkan Erdoğan'ın estirdiği pozitif rüzgâr var. Gazze ve Gazze'ye yönelik Trump'ın işgalci yaklaşımları da siyasetin gündeminde.

CHP’nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı

Bir de AK Parti büyük kongresinde ve kabinede yapılacak olası "değişim" beklentisi ön planda. Nereye giderseniz gidin sohbetlerde daha çok AK Parti yönetiminde ve kabinede kimlerin kalıp kimlerin değişeceği konuşuluyor. Varsayımın ötesine geçmese de...

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CHP’nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı

İkinci sırada ise CHP ve CHP içi iktidar savaşları yer alıyor. Mekân Ankara olunca konuşmalar da doğal olarak bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın nasıl bir siyaset izleyeceğine kilitlenmiş durumda.

CHP’nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı

Çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izleyecekleri yol haritası artık belli. Bu ikili, CHP'nin kayıtlı üyeleri üzerinden hem partinin Meclis grubunu daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu ekarte etme hem de Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapıyor.

CHP’nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı

Ancak Ankara'nın derin aklı bu hesabı yapsa da "makul aklı" bu hesabın çarşıya uymayacağı düşüncesinde. O derin akla göre, öncelikle Özgür Özel, yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı ve o başarıyı taçlandıracak olan "normalleşme" siyasetini terk ederek hayatının en büyük hatasına yaptı ve siyasi gücünü kaybetti.

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