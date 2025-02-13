Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
06:30
CHP'nin için kazan gibi kaynıyor! Mansur Yavaş ve Özel-İmamoğlu savaşı başka bir boyuta taşındı
CHP'deki parti içi savaşlar bir türlü bitmek bilmiyor. Bir yandan şaibeli kurultay iddiaları yaşanırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nu başkanlık koltuğundan eden Özel-İmamoğlu ortaklığına karşı ayakta durmaya çalışan Mansur Yavaş çekişmesi, CHP'nin içine düştüğü kaosu gözler önüne seriyor. CHP seçmeni, Özel-İmamoğlu-Yavaş üçlü görüşmesinde ön seçimde aday olmayacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş atacağı adımlara kilitlenmiş durumda. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'de yaşanan iç savaşa yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...