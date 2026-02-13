CHP’nin ikiyüzlü siyaseti: Kürsüde yumruk kuliste tebrik

KURTULMUŞ: DEMOKRASİDE YOK

TBMM'de önceki gün yemin töreninde yaşanan CHP provokasyonuna tepki yağdı. Meclis'te soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yemin töreninin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün amir hükümleri uyarınca gerçekleştiğini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini önlemeye kalkmak, hele hele bunu kürsü işgali gibi, yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri, eskilerin tabiriyle metazori gibi birtakım yöntemlerle önlemeye kalkmak, asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur."