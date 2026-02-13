CHP’nin ikiyüzlü siyaseti: Kürsüde yumruk kuliste tebrik

  • Haberler
TBMM, yeni bakanların yemin töreninde CHP'nin çifte standardına şahit oldu. Kürsüde yemini sabote eden CHP grubunun, kuliste iki bakanı tebrik edip el sıkıştığı öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde CHP'nin ikiyüzlülüğüne sahne oldu. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı'nın hemen arkasında bulunan odada, iki bakan ile tokalaşıp başarılar diledi. Odaya önce Başarır geldi. Başarır, Bakan Gürlek'in yanına gidip elini uzattı.

Gürlek bunun üzerine ayağa kalkıp Başarır ile selamlaştı. Daha sonra da Emir, odaya girdi. Emir, içeride bulunan AK Parti ve MHP'li yöneticiler ile milletvekillerinin ellerini tek tek sıktı. Emir, bakanlarla da tokalaştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Genel Kurul tekrar toplandı. Ancak kapalı kapılar ardında tokalaşan CHP'nin, Genel Kurul'a girince tavrı bambaşkaydı. İçeride bakanlar ile tokalaşıp başarı dileyenler kürsüyü işgal etti. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

KURTULMUŞ: DEMOKRASİDE YOK
TBMM'de önceki gün yemin töreninde yaşanan CHP provokasyonuna tepki yağdı. Meclis'te soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yemin töreninin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün amir hükümleri uyarınca gerçekleştiğini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini önlemeye kalkmak, hele hele bunu kürsü işgali gibi, yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri, eskilerin tabiriyle metazori gibi birtakım yöntemlerle önlemeye kalkmak, asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur."

YILMAZ: İÇTÜZÜĞE AYKIRI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya üzerinden "Gazi Meclis'imizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum.

Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum" mesajını paylaştı.

ÇELİK: DEMOKRASİ KARŞITLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür.

Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Kürsü işgali milli iradeyi boğmaya dönük yasadışı bir eylemdir. CHP'de mafyalaşma vardır, kurmayları da mafya ileri gelenleri gibi hareket etmektedir" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

