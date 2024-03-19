CHP’nin ittifak ortağı DEM Partili Ferhat Encü Kürdistan paylaşımı! Küstah sözlerine tepki yağdı!

ORTAK MİTİNGLERDE ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

CHP, Mersin ve Ankara'da da DEM Parti adaylarını desteklerken ortak mitinglerde terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. CHP lideri Özgür Özel'in "Gizli saklı değil göz önünde olacak" dediği kirli ittifak bir kez daha kanıtlandı.