Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:41
CHP’nin ittifak ortağı DEM Partili Ferhat Encü Kürdistan paylaşımı! Küstah sözlerine tepki yağdı!
CHP, Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. İstanbul, Ankara ve Mersin'de kirli ittifaka imza attı. Esenyurt'ta kendi adayı çeken CHP, Kürdistan çıkışı yapan "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" diyerek küstah açıklamalara imza atan DEM Parti'nin adayı Ahmet Özer'i destekleme kararı aldı. CHP'nin desteğini alan DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşıma imza attı."İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyen Encü'nün skandal paylaşımına tepki yağdı: CHP ortağıyla gurur duyuyordur!