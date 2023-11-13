Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
07:37
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
CHP'de önceki gün açıklanan MYK'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu faktörü bir kez daha ön plana çıktı. İstanbul'da İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli bakım-onarım ihalesini alan şirketin mali müşaviri olan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a partinin kasası emanet edildi. Karabat'ın yeni MYK'da yer alması için İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı yaptığı iddia edildi.