Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:37

CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet

CHP'de önceki gün açıklanan MYK'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu faktörü bir kez daha ön plana çıktı. İstanbul'da İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli bakım-onarım ihalesini alan şirketin mali müşaviri olan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a partinin kasası emanet edildi. Karabat'ın yeni MYK'da yer alması için İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı yaptığı iddia edildi.

MURATHAN YILDIRIM
FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’a emanet

Yeni MYK'da genel sayman olarak görevlendirilen Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli ihaleleriyle gündeme oturmuştu.

CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’a emanet

Bakım-onarım çalışmalarını içeren 19 ayrı ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşulmuştu. 2019-2023 yıllarını kapsayan ihalelerin belgeleri, yazılı ve görsel yayın organlarında da geniş yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’a emanet

Milyar liralık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı. Yine bu süreçte otobüs arızalarının sayısı ise resmi verilere göre 500 bini aştı.

CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’a emanet

ALGI OPERASYONU UNUTULMADI

İstanbulluların kafasında soru işareti bırakan ihale süreçleri sonrası Karabat 2 ay önceki bir paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. CHP'nin İBB başkan adayı bile belli değilken İmamoğlu'nu önde olduğunu gösteren bir anket paylaşan Karabat, tepkilerin hedefi oldu.

CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’a emanet

Paylaşımında İmamoğlu'nun "yüzde 63-64 ile tekrar kazanacağını" ima ederek algı operasyonuna girişen Karabat'ın bu hamlesi, "4.1 milyar liralık tweet" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SON DAKİKA