Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
08:27
CHP'nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?
Görünen liderliğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 7'li masada merakla beklenen karar açıklandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'a gidilirken HDP destekli ittifakın CHP'de parti teşkilatlarını karıştırma pahasına ortak listeyle seçime gideceği belirtildi. Gözlerden kaçan detayı ise usta gazeteci Mehmet Barlas işaret etti. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının aldığı bu karardan saatler önce terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu'dan bir açıklama gelmişti...