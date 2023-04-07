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Haberler Galeri CHP'nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 08:27

CHP'nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?

Görünen liderliğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 7'li masada merakla beklenen karar açıklandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'a gidilirken HDP destekli ittifakın CHP'de parti teşkilatlarını karıştırma pahasına ortak listeyle seçime gideceği belirtildi. Gözlerden kaçan detayı ise usta gazeteci Mehmet Barlas işaret etti. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının aldığı bu karardan saatler önce terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu'dan bir açıklama gelmişti...

MEHMET BARLAS
CHP’nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?

Dünkü Sabah Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin ortak listeyle seçime girmesi gerektiğini sert bir dille ilan etmiş. Karasu'nun açıklamaları şu sözlerle son buluyor: "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır."

CHP’nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?

Bu haberi okuyunca merakla 7'li koalisyon masasının ortak liste konusunda ne karar vereceğini takip etmeye başladım. Bakalım PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun sert talimatına mı uyacaklardı yoksa her parti seçime bağımsız mı girecekti?

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CHP’nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?

KÜÇÜK PARTİLERDE BÜYÜK HUZURSUZLUK

Dün öğle saatlerine ajanslara merakımı giderecek bir haber düştü. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti, 14 Mayıs seçimlerine CHP listesinden gireceklerini açıkladı. Şimdi kafamı kurcalayan bir başka soru var: 7'li Masa bu ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tamamen tesadüf mü?

CHP’nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?

Bu soru çok anlamlı mı bilmiyorum. Çünkü Erdoğan nefreti ile gözleri körelmiş bu 7'li koalisyon masasının terör, PKK ve milli güvenlikle ilgili hiçbir hassasiyetinin kalmadığını düşünüyorum.

CHP’nin ortak milletvekili aday listesi kararında flaş: Ortak liste PKK talimatı mı?

Gelelim ortak liste kararına... Bu ne anlama geliyor? Partiler seçimlere kendi logolarıyla katılmayacak. Milletvekillerini CHP listelerinden aday gösterecek ve seçim çalışmalarında CHP'ye oy isteyecek?

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