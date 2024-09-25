CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

"YAPTIĞIM ŞEYİ YADIRGAMADIM"

Sanık Onur Öksel ise savunmasında, parti adına para toplamadığını ileri sürerek "O tarihlerde makbuz verildi mi, verilmedi mi, bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı. Çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım" dedi. Diğer 4 sanık önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.