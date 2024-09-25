Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
12:51
CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava görülmeye başladı. 6 sanığın katıldığı duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret sunarak katılmadı. Mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili izleyici olarak katıldı. Mahkeme, o isim için zorla getirilme kararı çıkarırken duruşma tarihi 29 Kasım'a alındı.