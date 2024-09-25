Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:51

CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava görülmeye başladı. 6 sanığın katıldığı duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret sunarak katılmadı. Mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili izleyici olarak katıldı. Mahkeme, o isim için zorla getirilme kararı çıkarırken duruşma tarihi 29 Kasım'a alındı.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.

CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6 tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. Bu sanıklar, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, dönemin Şişli İl Meclis Üyesi Doğan Kılıç, Maltepe Meclis Üyesi Ercan Konak, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel idi. Canan Kaftancıoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle mazeret sunarak katılmadığı duruşmaya CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili izleyici olarak katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

AVUKAT YARGILAMANIN DURMASINI TALEP ETTİ

Söz alan sanık avukatı, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılına ait denetim raporu yayınlanmış ise istenmesinde, dava konusu suç isnatlarına ilişkin raporda herhangi bir suç unsuru olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Avukat, bu aşamada yargılamanın durmasını istedi.

CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

"ÖZEL RİCASI SONUCUNDA PARAYI TESLİM ETTİM"

Savcılık aşamasındaki ifadesini tekrar ettiğini belirterek savunmasını yapan sanık Melih Morsünbül "Maltepe Belediye Başkanı o tarihlerde benim idari amirimdi. Onun özel ricası sonucunda parayı teslim ettim. Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim. Bağışta da bulunmadım. Yasa dışı faaliyetle elde edilen bir görüntü üzerinden 6 ay boyunca hedef gösterildim. Satın alma sürecine dahil olmadım" şeklinde konuştu.

CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isim hakkında zorla getirilme kararı!

"YAPTIĞIM ŞEYİ YADIRGAMADIM"

Sanık Onur Öksel ise savunmasında, parti adına para toplamadığını ileri sürerek "O tarihlerde makbuz verildi mi, verilmedi mi, bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı. Çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım" dedi. Diğer 4 sanık önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

SON DAKİKA