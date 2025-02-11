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Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:06

CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

Cumhuriyet Halk Partisi, bu kez de şaibeli kurultay skandalıyla gündeme geldi. 5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda onlarca delege oyunun satın alındığı iddia edildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP'nin soruşturma başlatılan şaibeli kurultayına yer verdi. "CHP'nin hiçbir kurultayı bugünkü kadar "şaibe" altında kalmadı" diyen Mahmut Övür, yazısında "CHP kurultayı kirlenmiştir. Kurultaya düşen "şaibe"yi duymazdan gelenler de, geçmişte susan ve bugün dillendirenler de bu kirlenmenin bedelini öder" ifadelerine yer verdi. İşte Mahmut Övür'ün yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

CHP yüzyılı aşan tarihine 38 olağan, 19 olağanüstü kurultay sığdırdı. O kurultaylarda çok sert siyasi tartışmalar da yaşandı, hizipler savaşı da oldu, koltuk kavgası da... Ama CHP'nin hiçbir kurultayı bugünkü kadar "şaibe" altında kalmadı.

CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

Hiçbirinde bu düzeyde bir ihanetten, hançerlemeden, "delege pazarı" rezilliğinden söz edilmedi. Hiçbirinde para-delege ilişkisi bu kadar ayyuka çıkmadı. Bu da öyle birdenbire "Kötü adamlar CHP'ye geldi, mertlik bozuldu" denilerek olmadı.

Bu CHP'nin uzun tarihi ve misyonuyla ilgili olduğu kadar, son 15 yıla damgasını vuran yönetim modeliyle de ilgiliydi. Hem siyasi bir tercihti hem de derin bir açmazdı.

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CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

CHP kurucu parti olarak toplumu değiştirir ve tek tipleştirirken tartışmalara, travmalara yol açsa da "devrim" denecek birçok değişime de imza attı. Ancak uzun tarihi içinde hem dünya hem de değiştirmek istediği toplum çok değişmiş ama kendisi yerinde saymıştı. Hâlâ dünyaya 1930'ların dünyası gözüyle bakan bir CHP var.

Son yıllarda özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde biraz "devşirme", biraz "artık sağ-sol yok" argümanıyla klasik CHP olmayı bile başaramayan bir CHP modeli ortaya çıktı. Sağdan gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğe yürümesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayalini bile kuramayacağı bir aktöre dönüşmesi tam da bu dönemin eseri.

CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

Para-delege ilişkisi de bu dönemin eseriydi. Çünkü siyasetin finansmanı ağırlıkla belediyelerce karşılanıyordu. Hatırlayın, "balya balya para kuleleri"yle CHP İstanbul il başkanlık binası satın alındı. CHP'den bir Allah'ın kulu sorgulamadı. Bu aslında arkasından gelen İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultayında olacakların da ilk işaretiydi. Hatta bugünün "ihanetçisi" o gün divan başkanı yapılmıştı.

CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

Sonrasında ne oldu?

Pazar günü açılan döviz bürolarından, belgelerden söz edildi. Hatta para-delege ilişkisini Erkan Çakır gibi çok sayıda CHP'li bas bas bağırdı. O sesleri de duyan olmadı.

Şimdi kıyısından köşesinden "Şaibe var" diyenler CHP'de yine "siyasetsiz" bir hesaplaşma içinde. Süreci ilk ateşleyen Akif Hamzaçebi oldu. Hamzaçebi, Başkan Erdoğan'ın CHP kurultayına yönelik "Şaibeli kurultay" sözüne CHP yönetiminin neden cevap vermediğini sordu.

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