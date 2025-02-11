Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:06
CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!
Cumhuriyet Halk Partisi, bu kez de şaibeli kurultay skandalıyla gündeme geldi. 5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda onlarca delege oyunun satın alındığı iddia edildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP'nin soruşturma başlatılan şaibeli kurultayına yer verdi. "CHP'nin hiçbir kurultayı bugünkü kadar "şaibe" altında kalmadı" diyen Mahmut Övür, yazısında "CHP kurultayı kirlenmiştir. Kurultaya düşen "şaibe"yi duymazdan gelenler de, geçmişte susan ve bugün dillendirenler de bu kirlenmenin bedelini öder" ifadelerine yer verdi. İşte Mahmut Övür'ün yazısı…