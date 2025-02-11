CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder!

Hiçbirinde bu düzeyde bir ihanetten, hançerlemeden, "delege pazarı" rezilliğinden söz edilmedi. Hiçbirinde para-delege ilişkisi bu kadar ayyuka çıkmadı. Bu da öyle birdenbire "Kötü adamlar CHP'ye geldi, mertlik bozuldu" denilerek olmadı.

Bu CHP'nin uzun tarihi ve misyonuyla ilgili olduğu kadar, son 15 yıla damgasını vuran yönetim modeliyle de ilgiliydi. Hem siyasi bir tercihti hem de derin bir açmazdı.