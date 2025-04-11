CHP’nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

İşte Mahmut Övür'ün 'Şaibeli kurultay' ve 'şaibeli' hesap hareketleri

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan Özgür Özel yeniden seçilirken Parti Meclisi'ni de istediği gibi dizayn etti, deldirmedi. Bu sonuç parti içinde ve dışında başarılı bulunduğu gibi rakiplerini elimine etmek olarak da yorumlandı. İşe yarar mı? Belki bir süre yarar ama sonrası çok daha kaotik olabilir.