Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
07:35
CHP'nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı, şaibe iddialarını ve şaibeli hesap hareketlerini bugünkü yazısında kaleme aldı. Mahmut Övür, "değil. İşin içinde medya patronları, gazeteciler ve kamuoyu araştırması yapan anket şirketleri de var. Hesap hareketleri araştırılanlar arasında Cafer Mahiroğlu, Can Kakışım, İsmail Saymaz ve Ertan Aksoy dikkat çekiyor." dedi.