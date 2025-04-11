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Haberler Galeri CHP'nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:35

CHP'nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı, şaibe iddialarını ve şaibeli hesap hareketlerini bugünkü yazısında kaleme aldı. Mahmut Övür, "değil. İşin içinde medya patronları, gazeteciler ve kamuoyu araştırması yapan anket şirketleri de var. Hesap hareketleri araştırılanlar arasında Cafer Mahiroğlu, Can Kakışım, İsmail Saymaz ve Ertan Aksoy dikkat çekiyor." dedi.

CHP’nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

CHP'deki şaibeli kurultay iddiaları kamuoyunun gündeminde sıkça yer alırken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Ortada yargı süreci beklenmeden alelacele yapılan bir kurultay var ve ne yazık ki bu kurultay "şaibeli" gerçeğini değiştirmeye yetmedi. Çünkü yargıya ulaşan onlarca CHP'linin şaibeye ilişkin iddiaları ve tanıklıkları var." dedi.

CHP’nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

İşte Mahmut Övür'ün 'Şaibeli kurultay' ve 'şaibeli' hesap hareketleri

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan Özgür Özel yeniden seçilirken Parti Meclisi'ni de istediği gibi dizayn etti, deldirmedi. Bu sonuç parti içinde ve dışında başarılı bulunduğu gibi rakiplerini elimine etmek olarak da yorumlandı. İşe yarar mı? Belki bir süre yarar ama sonrası çok daha kaotik olabilir.

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CHP’nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

Ortada yargı süreci beklenmeden alelacele yapılan bir kurultay var ve ne yazık ki bu kurultay "şaibeli" gerçeğini değiştirmeye yetmedi. Çünkü yargıya ulaşan onlarca CHP'linin şaibeye ilişkin iddiaları ve tanıklıkları var.

CHP’nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

Ama daha önemlisi yargının yürüttüğü soruşturmaya dair yapılan araştırmalar. Soruşturmayı yürütenler sadece bir CHP delegesinin iddiasıyla yetinmemiş. Ayrıntıları yargı sürecinde ortaya çıkacak ama şunun altını kalın kalın çizelim: Kurultayın hemen ardından çok tartışılan bir iddia vardı; kurultay gönü döviz bürolarının açılmasıyla ilgili. Raporlarda bu konuda da çok ciddi bir çalışma yapıldığı görülüyor.

CHP’nin şaibeli kurultayı ve şaibeli hesap hareketleri: Özgür Özel rakiplerini eledi ama...

Bu çalışmaları da tıpkı İBB'deki yolsuzluk iddiaları gibi büyük ihtimalle başta MASAK olmak üzere vergi müfettişlerinin yürüttüğü anlaşılıyor. Üç konu üzerinde ısrarla durulmuş: "Banka hesaplarındaki hareketlilik, ilgili kişilerin kripto hesapları ve o kişilerin 2023-2024 yıllarındaki gayrimenkul alımları..."