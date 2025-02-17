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Giriş Tarihi: 17.02.2025 20:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:50

CHP'nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP'li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel'e destek vermem için para teklif edildi

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayında meydana gelen şaibelere ilişkin soruşturma başlatmıştı. "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan tanık sıfatıyla ifade verdi. Karaaslan ifadesinde, Özgür Özel'e destek vermesi için kendisine para teklif edildiğini belirtti...

AA
CHP’nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP’li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel’e destek vermem için para teklif edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Karaaslan, ailece CHP mensubu olduklarını uzun yıllardır da partinin İzmir delegesi olduğunu belirtti.

CHP’nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP’li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel’e destek vermem için para teklif edildi

38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ve bunu da çevresindeki herkese söylediğini aktaran Karaaslan, kurultaydan yaklaşık 15-20 gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan B.G'nin mesai arkadaşı Z.K. aracılığıyla kendisine haber gönderdiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşmek istediğini kaydetti.

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CHP’nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP’li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel’e destek vermem için para teklif edildi

Karaaslan, ifadesine şöyle devam etti:

"Ben haberi getiren arkadaşıma hitaben 'Benimle ne görüşecek, konu nedir?' diye sordum. Buna karşılık Z.K. bana 'CHP'nin kurultayı hakkında seninle görüşecek.' dedi. Bende kendisine bu konu hakkında görüşmek istemediğimi söyledim. Aradan bir hafta geçtikten sonra Z.K. tekrar bana gelerek aynı teklifini yeniledi. Bana, 'Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor.' dedi. Ben yine İmamoğlu ile görüşme teklifini kabul etmedim.

CHP’nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP’li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel’e destek vermem için para teklif edildi

Kurultay tarihinden yaklaşık 10 gün kadar önce kurultay işlerini takip etmek için Ankara'ya geldim. Ulus semtindeki bir otele yerleştim. Burayı biz delegelere parti genel merkezi tahsis etmişti. Bütün İzmir ekibi bu otelde kalıyorduk. Eski CHP Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan, ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan M.K. kendisini eskiden beri tanıdığımdan dolayı benim kaldığım otelde görüşmek için defalarca beni cep telefonumdan aradı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kabul ettim."

CHP’nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP’li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel’e destek vermem için para teklif edildi

Karaaslan, M.K'nin kaldığı otele geldiğini baş başa görüştüklerini ve kendisinin Özgür Özel'e destek olması için istediği miktarda para vereceğini söylediğini öne sürdü.

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