Giriş Tarihi: 17.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
20:50
CHP'nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP'li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel'e destek vermem için para teklif edildi
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayında meydana gelen şaibelere ilişkin soruşturma başlatmıştı. "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan tanık sıfatıyla ifade verdi. Karaaslan ifadesinde, Özgür Özel'e destek vermesi için kendisine para teklif edildiğini belirtti...