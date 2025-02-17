CHP’nin şaibeli kurultayında flaş gelişme! CHP’li delege mahkemede her şeyi itiraf etti: Özel’e destek vermem için para teklif edildi

Kurultay tarihinden yaklaşık 10 gün kadar önce kurultay işlerini takip etmek için Ankara'ya geldim. Ulus semtindeki bir otele yerleştim. Burayı biz delegelere parti genel merkezi tahsis etmişti. Bütün İzmir ekibi bu otelde kalıyorduk. Eski CHP Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan, ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan M.K. kendisini eskiden beri tanıdığımdan dolayı benim kaldığım otelde görüşmek için defalarca beni cep telefonumdan aradı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kabul ettim."