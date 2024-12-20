CHP’nin ’Suriye’ krizi: Partisinden Özgür Özel’e karşı açıklama...

'BİZİMLE DE GÖRÜŞÜN'

Özgür Özel'in hedefindeki bir diğer isim de Türkiye'ye Suriye'deki gelişmeler üzerinden övgüler yağdıran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Önceki gün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyen'i eleştiren Özel, "Burada son yerel seçimlerde birinci parti olmuş ana muhalefet partisi var. Bu ülkeyi tek adam rejimi gibi göremezsiniz. Onunla gidip anlaşıp, işinizi göremezsiniz" dedi.