Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
10:07
CHP'nin 'Suriye' krizi: Partisinden Özgür Özel'e karşı açıklama...
Suriye'de kazananın Türkiye değil, ABD ve İsrail olduğunu öne süren CHP lideri Özgür Özel, bölgede "belirsiz bir ara dönemin başladığını" dile getirerek kaosun süreceği sinyallerini verdi. Aynı günkü açıklamasında bu kez Suriye'de iç savaşın bittiğini savunan Özel, "Şimdi rejim yok, Esad yok. Gerekçe ortadan kalktı. Bu sebepten belli bir takvim içerisinde Suriyelilerin devlet kararlılığıyla, düzenlemelerle dönüşleri sağlanmalıdır" dedi.