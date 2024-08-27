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Haberler Galeri CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: '780 milyon lira çöp oldu’
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:47

CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: '780 milyon lira çöp oldu’

Aydın'ın Didim ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından vizyon proje olarak kamuoyuna tanıtılan ve yaklaşık 780 milyon liraya mal olan Didim Amfi Tiyatro, temelinde kayma olduğu iddiasıyla kapatıldı 23 Haziran 2022'de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro'nun ömrü sadece 2 yıl gibi çok kısa bir süre oldu. Bugüne kadar sadece 14 konser organizasyonu yapılabildi.

Ceyhan TORLAK
CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: ’780 milyon lira çöp oldu’

Aydın'ın Didim ilçesinde eski Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından vizyon proje olarak kamuoyuna tanıtılan Didim Amfi Tiyatro'nun ömrü çok kısa oldu.

CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: ’780 milyon lira çöp oldu’

2022 yılında 780 milyon liraya mal olan ve ihale aşamasında tartışmalara neden olan Didim Amfi Tiyatro temel kayması nedeniyle kapatıldı.

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CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: ’780 milyon lira çöp oldu’

Temeldeki kayma yüzünden duvarlarda oluşan çatlaklar ve döküntüler fotoğraflarla belgelendi. Amfi tiyatronun soyunma ve kulis odalarının tavanlarında bazı yerlerde çökme olması dikkat çekti.

CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: ’780 milyon lira çöp oldu’

Sahne giriş kapısı, tavanlar, duvarlar, merdivenlerin rutubet içerisinde olduğu görüldü.

CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: ’780 milyon lira çöp oldu’

KILIÇDAROĞLU AÇMIŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 23 Haziran 2022'de düzenlenen törenle hizmete açılan amfi tiyatroda sadece 2 yıl kullanılabildi.

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