Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
10:47
CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: '780 milyon lira çöp oldu’
Aydın'ın Didim ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından vizyon proje olarak kamuoyuna tanıtılan ve yaklaşık 780 milyon liraya mal olan Didim Amfi Tiyatro, temelinde kayma olduğu iddiasıyla kapatıldı 23 Haziran 2022'de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro'nun ömrü sadece 2 yıl gibi çok kısa bir süre oldu. Bugüne kadar sadece 14 konser organizasyonu yapılabildi.