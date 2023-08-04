CHP’ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

İYİ PARTİ "TOK SATICI" ROLÜNDE



İki partiden son dönemde sık sık "Her ilde kendi adaylarımızla yarışmaya hazırlanıyoruz" şeklindeki açıklamalar ön plana çıkarken, bunun CHP ile görüşmelerde "el yükseltmeye" yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.



