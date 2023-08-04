Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:06
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
08:08
CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor
2019'da olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti ve HDP'yi kendi safında görmek isteyen CHP, 2 partinin de ağır talepleri karşısında sıkıntılı bir sürece girdi. İYİ Parti kanadı, "Kaç il ve ilçede CHP adayı desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Parti adayı desteklenmeli" anlayışına büründü. HDP kanadının ise liderler düzeyinde bir ittifak teklifi gelmesi halinde Zafer Partisi gibi yazılı mutabakatı şart koşup bunların tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.