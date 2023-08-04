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Haberler Galeri CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor
Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 08:08

CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

2019'da olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti ve HDP'yi kendi safında görmek isteyen CHP, 2 partinin de ağır talepleri karşısında sıkıntılı bir sürece girdi. İYİ Parti kanadı, "Kaç il ve ilçede CHP adayı desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Parti adayı desteklenmeli" anlayışına büründü. HDP kanadının ise liderler düzeyinde bir ittifak teklifi gelmesi halinde Zafer Partisi gibi yazılı mutabakatı şart koşup bunların tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor.

CHP’ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor. 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu.

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CHP’ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

İYİ PARTİ "TOK SATICI" ROLÜNDE

İki partiden son dönemde sık sık "Her ilde kendi adaylarımızla yarışmaya hazırlanıyoruz" şeklindeki açıklamalar ön plana çıkarken, bunun CHP ile görüşmelerde "el yükseltmeye" yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.

CHP’ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak aracılığıyla seçimlere yönelik pazarlıklara 13 Temmuz'da başlayan iki parti, aradan geçen 3 haftalık süreçte kayda değer bir ilerleme sağlayamadı.

CHP’ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bunun yanı sıra İYİ Parti kanadının son dönemde Cumhur İttifakı'na göz kırpan açıklamaları CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa sebep oldu. Ayrıca İYİ Parti'nin ittifak görüşmeleri sırasında "eşit dağılım" ilkesini şart koştuğu da öne sürüldü.

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