Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
06:29
CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı
CHP'de son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.