CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

CHP'de son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü.