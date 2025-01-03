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Haberler Galeri CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 06:29

CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

CHP'de son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

CHP'de son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü.

CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

Metnin içeriği konusunda uzlaşma sağlanamayınca hamle rafa kalktı. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

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CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Ağaç'ın paylaşımı yüzlerce beğeni aldı. Yaşanan son gelişmeler, "Kılıçdaroğlu cephesi yeniden harekete mi geçiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

Muhalif gazetecilerden Enver Aysever ise önceki gün "CHP kurultaya gidecek, Özgür Özel değişecek. Çünkü kaldıramadı o koltuğu" iddiasıyla gündem oldu.

CHP’yi bu kez ‘Geliyor gelmekte olan’ karıştırdı

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Son dönemde yeniden gündeme oturan olağanüstü kurultay dedikoduları, genel merkez kanadını yeni önlem arayışlarına itti. Daha önce 'Parti içi tartışma istemiyorum' diyerek bu talimatı çiğneyen milletvekilleri ile yolları ayırma tehdidini dile getiren Özel, iddiaya göre bu tartışmalara son vermek ve otoritesini daha fazla sorgulatmamak için yeni yol arayışlarını istişare etmeye başladı.

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