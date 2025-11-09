CIA ve MOSSAD ajanları ifşa oldu! İmamoğlu projesinin Türkiye organizatörü Hüseyin Gün’ün telefonundan çıktı

FETÖ'NÜN GÖLGE ADAMI ÖZCAN'LA DA TEMAS HALİNDE

Yapılan telefon incelemesinde kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ve firari FETÖ'cülerin de ismine ulaşıldı. Gün'e, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda bu isimlerle bağlantısı da soruldu. Mustafa Özcan'ı tanıdığını belirten Gün, "2012'den beri tanırım. Koray Şanlı isimli şahıs vasıtasıyla olmuştur. Bizi bilgisayar toptancısı Barış isimli biri tanıştırdı. Barış'ı da Seher Alaçam aracılığıyla tanıdım. Mustafa Özcan ile 1 ya da 2 kez yüz yüze görüştüm" dedi.