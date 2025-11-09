CIA ve MOSSAD ajanları ifşa oldu! İmamoğlu projesinin Türkiye organizatörü Hüseyin Gün’ün telefonundan çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını şekillendirdiği ortaya çıkan ve casusluk soruşturmasında tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün ilişkili ve irtibatlı olduğu isimler, Türkiye'ye karşı planlanan ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Ele geçirilen telefonunun rehberinde 6 bin 587 kişinin kayıtlı olduğu görülen Hüseyin Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD istihbarat örgütleri, katil Netanyahu'nun danışmanı, İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres'in oğlu başta olmak üzere birçok yabancı istihbarat örgütü mensubu ve yabancı bürokrat ile yoğun irtibat ve iltisakı belirlendi.