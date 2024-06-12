Çiğli Belediyesi önünde direniş başladı! İşçiler işlerini istiyor

"KABUL ETMİYORUZ"

Bu söylentileri de üyelerinin işten çıkartılmalarını da kabul etmediklerini vurgulayan Gümüştekin, Çiğli Belediyesi işçileri olarak bugün itibariyle işe geri dönene kadar direnişe başladıklarını açıkladı. Gümüştekin, "Bizler biliyoruz ki bu ekonomik krizin ortasında her şeyden tasarruf edilir, ancak işçiden asla tasarruf edilmez. Sayın Belediye Başkanına buradan sesleniyoruz; bizlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın tek geçim kaynağı buradan aldığımız maaşımızdır. Bu ekonomik krizin ortasında bizi işten çıkartmak demek bizim için hayati önem taşıyan ve tek geçim kaynağımız olan maaşlarımızın elimizden alınması demek, çocuğumuzun ekmeğinin kesilmesi, geleceğinin karartılması demektir. Biz işimize aşımıza, dönene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.