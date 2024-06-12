Giriş Tarihi: 12.06.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
13:04
Çiğli Belediyesi önünde direniş başladı! İşçiler işlerini istiyor
CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramına sayılı günler kala işçi kıyımına imza attı. İşten atılan işçiler belediye önünde eylem yaparken Yıldız, meclis üyeleri ve partisinin ilçe örgütü ile birlikte Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu arada Çiğli Belediyesinde işten çıkarılanların sayısı da 147'ye ulaştı. İşten atılan işçiler belediye önünde direniş başlatırken işten çıkarmaların bayram sonrası da devam edeceği öne sürüldü.