Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
06:49
Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Menteşe ilçesinde market yapmak için çocuk parkını yıkıp, ağaçları kesmesine tepkiler sürüyor. Bu kez parkta toplanan çocuklar ellerinde pankartlarla 'parkımıza dokunma' diye haykırdılar. CHP'li Başkan Osman Gürün ise, "Orası yapıp bitirilecek. Bittikten 6 ay sonra herkes 'İyi olmuş arkadaş biz hayır dedik ama' diyecek" şeklinde konuşarak, halkın ve çocukların tepkisine kulak tıkadı.