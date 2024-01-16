Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

"ORASI YAPIP BİTİRİLECEK"

Söz konusu proje ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bakın ben bu kadar yıllık tecrübeden insanları tanıyorsam, yapıldıktan 6 ay sonra ben orada olmayacağım, hepiniz gideceksiniz. Bittikten 6 ay sonra herkes 'İyi olmuş arkadaş biz hayır dedik ama' diyecek. Ben bunu çok yaşadım.