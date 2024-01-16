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Haberler Galeri Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:49

Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Menteşe ilçesinde market yapmak için çocuk parkını yıkıp, ağaçları kesmesine tepkiler sürüyor. Bu kez parkta toplanan çocuklar ellerinde pankartlarla 'parkımıza dokunma' diye haykırdılar. CHP'li Başkan Osman Gürün ise, "Orası yapıp bitirilecek. Bittikten 6 ay sonra herkes 'İyi olmuş arkadaş biz hayır dedik ama' diyecek" şeklinde konuşarak, halkın ve çocukların tepkisine kulak tıkadı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin, yerine 'Kent Market' yapmak için Menteşe ilçesinde çocukların oyun parkındaki ağaçları söküp, parkı dozerle yıkmasına tepkiler devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi çocuk parkının olduğu alana içinde market alışveriş alanı, depolar, otopark olacak 'Kent Market' yapmaya başladı. Parkın içinde iş makineleriyle çalışma yapılırken, vatandaşların ve çocukların tepkisi de sürüyor.

Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

Vatandaşlar Büyükşehir'in kararını protesto etmeyi sürdürürken, çocuklar da dün ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Söz konusu alanda toplanan Muğlalılar, 'Bizim parkımız, bizim kararımız' konulu forum düzenledi. Parka gelen çocuklar da 'Parkımıza dokunma' diye haykırıp, belediye başkanı Osman Gürün'e seslendi:

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Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

"Bizim parkımıza dokunmayın. Biz park ve güvenli alan istiyoruz. Belediye Başkanına duyurmak istiyoruz. Eğer bu park bizim içinse parkımıza dokunmayın" Çocukların haykırışlarına aldırmayan iş makinaları, parktaki talana devam etti.

Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

Vatandaşlar ise "Muğla'da başka yer kalmamış mı? Yeşil alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak çocuk oyun parkını bozmak nedir? Çocuklarımızı büyüttüğümüz parkımızı rant için yıkıyorlar. Lütfen bu yıkımı durdurun" dedi.

Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

"ORASI YAPIP BİTİRİLECEK"

Söz konusu proje ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bakın ben bu kadar yıllık tecrübeden insanları tanıyorsam, yapıldıktan 6 ay sonra ben orada olmayacağım, hepiniz gideceksiniz. Bittikten 6 ay sonra herkes 'İyi olmuş arkadaş biz hayır dedik ama' diyecek. Ben bunu çok yaşadım.

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