Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP’li Pazar Belediyesine ’çevre kirliliği’ cezası!

PARA CEZASI VERİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir."