Giriş Tarihi: 25.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
17:13
Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP'li Pazar Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li Rize Pazar Belediye Başkanlığı'nın ilçede topladığı çöpleri, Soğuksu Mahallesi'nde dere kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine harekete geçti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır." dedi.