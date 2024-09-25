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Haberler Galeri Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP'li Pazar Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:13

Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP'li Pazar Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li Rize Pazar Belediye Başkanlığı'nın ilçede topladığı çöpleri, Soğuksu Mahallesi'nde dere kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine harekete geçti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır." dedi.

Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP’li Pazar Belediyesine ’çevre kirliliği’ cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi'ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi'nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP’li Pazar Belediyesine ’çevre kirliliği’ cezası!

ÇÖPLERİ DERE KENARINA DÖKTÜLER, ÜZERİNİ TOPRAK İLE KAPATTILAR!

İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

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Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP’li Pazar Belediyesine ’çevre kirliliği’ cezası!

Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.

Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP’li Pazar Belediyesine ’çevre kirliliği’ cezası!

PARA CEZASI VERİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir."

Çöpleri dere kenarına döküp, üzerini toprak ile kapatmışlardı: CHP’li Pazar Belediyesine ’çevre kirliliği’ cezası!

"Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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