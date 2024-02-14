Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:54

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının üzerini çizdi. Anket ve halk tepkisi bahanesiyle hepsini listeden sildi. Aday gösterilmeyen belediye başkanları ise teker teker istifa etti. O isimlerden birisi de Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'di. "Partide ahbap çavuş ilişkisi var" diyen Çetin, Özgür Özel'e 31 Mart'ta Türkiye ona bay bay diyecek" sözleriyle tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Soner Çetin'in hedefindeydi: Sadece algı yapıyor!

MURAT KARAMAN
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adresi Adana'ydı. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, liste dışı kaldı. Aday gösterilmeyişine çok sinirlenen Soner Çetin, partiden istifa ettiğini açıkladı. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Soner Çetin kendi istifasının ardından CHP'den birçok kişinin de istifa ettiğini anlattı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

"Beni arayıp yüzlerce kişi partiden istifa ettiğini söyledi. Ben istifa etmeyin dememe rağmen dinlemediler. Çünkü Adana'da inanılmaz tepki oluşmuş durumda. Zaten mevcut belediye başkanı başarısız. Bugüne kadar algıyla getirdi. Şimdi partiden istifa ettiğim için rahat konuşuyorum. Eskiden kan tükürüp kızılcık şerbeti içiyorduk. Artık doğruları çekinmeden ifade edeceğim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanıdır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

"ADANA'DA BİR İSYAN YAŞANIYOR"

Adana'da bir isyan yaşandığını kaydeden Çetin, "Bu yapıyla 31 Mart'ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart'ta 'Bay bay Türkiye' diyecek ve gidecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel'i bekliyor. Orası çalışma ve üretme yeri, partinin ayarını bozma yeri değil" açıklamasını yaptı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile ilgili şok edici açıklamalarda bulunan Çetin, "Adana'nın bu duruma gelmesinde birinci derecede payı olan Burhanettin Bulut'u 2014'te ellerimle meclis üyesi yazdığım bir adamdı. Böyle bir siyasetçiyi Adana'nın ve Türkiye'nin başına bela ettiğim için çok pişmanım. Seçimde CHP Adana'da büyük bir hüsrana uğrayacak. Ne büyükşehir de ne de ilçelerde seçimi kazanamayacak" diyerek sert çıktı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

ZEYDAN KARALAR'I DA HEDEF ALDI: ALGIYLA İŞ GÖTÜRÜYOR!

Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı: Çok yıpranmış, kamuoyunda kredisini tüketmiş, hizmet yapamayan, yapmayan sadece algıyla işi götürmeye çalışan bir belediye başkanı imajı vardı halkın kafasında. Zeydan Karalar da bunun cezasını sandıkta görecek. Hele bu son yaptıklarıyla iyice kendini bitirdi. Adana'nın sadece güneyde 1-2 mahallesine güvenip de Adana'yı alabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Yazık ettiler Adana'ya…

SON DAKİKA