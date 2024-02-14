Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile ilgili şok edici açıklamalarda bulunan Çetin, "Adana'nın bu duruma gelmesinde birinci derecede payı olan Burhanettin Bulut'u 2014'te ellerimle meclis üyesi yazdığım bir adamdı. Böyle bir siyasetçiyi Adana'nın ve Türkiye'nin başına bela ettiğim için çok pişmanım. Seçimde CHP Adana'da büyük bir hüsrana uğrayacak. Ne büyükşehir de ne de ilçelerde seçimi kazanamayacak" diyerek sert çıktı.