Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
15:54
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Özgür Özel’e çok sert çıktı: 31 Mart’ta Türkiye ona bay bay diyecek!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının üzerini çizdi. Anket ve halk tepkisi bahanesiyle hepsini listeden sildi. Aday gösterilmeyen belediye başkanları ise teker teker istifa etti. O isimlerden birisi de Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'di. "Partide ahbap çavuş ilişkisi var" diyen Çetin, Özgür Özel'e 31 Mart'ta Türkiye ona bay bay diyecek" sözleriyle tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Soner Çetin'in hedefindeydi: Sadece algı yapıyor!