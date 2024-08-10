Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açılıyor: Başkan Erdoğan törene katılacak

> 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkarıyoruz. Dış hatlarda 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. Yolcu sayımız 2002'ye kıyasla 34.5 milyondan 214 milyona yükseldi.
DEMİRYOLUYLA ENTEGRE OLACAK
Havalimanına hem D-400 karayolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacak. Projeye bağlantı sağlayan 15.9 kilometrelik yol yapıldı. Yol sayesinde zaman ve yakıttan yıllık 578 milyon lira tasarruf edilecek. Havalimanı yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı ile entegre olacak. Böylece hem Adana hem de Mersin'den trene binenler 23 dakikada havalimanına ulaşacak.
'ŞAKİRPAŞA KAPATILMAYACAK'
Bakan Uraloğlu, Adana'daki havalimanının kapatılacağına ilişkin iddiaları yalanlayarak "Defalarca söyledik ama yine tekrar edelim, Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin havalimanı ve adı üstünde olduğu üzere uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edecek" dedi.