Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açılıyor: Başkan Erdoğan törene katılacak

3 bin kişiye istihdam sağlayacak havalimanında dün açılış öncesi son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu bilgileri verdi:

> Havayolu sektörümüzün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokusuyla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.

> Havalimanımız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı, 214 bin metrekare toplam kapalı alan, 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pistiyle bölgenin tüm havayolu ihtiyaçlarını karşılayacak. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Havalimanının toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin euro.