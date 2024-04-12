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Haberler Galeri CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında
Giriş Tarihi: 12.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 07:24

CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Gözümüzün Nuru: Namaz" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 12 Nisan 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...

CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında

12 Nisan Cuma hutbesi metni perşembe günü vatandaşlarla paylaşıldı. Namaz konulu hutbede beş vakit farz kılınan namazın hikmetleri, faziletleri belirtilerek, önemi vurgulanıyor. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hadis-i şerifleri de yer aldı. İşte, cuma hutbesi 12 Nisan PDF metninin tamamı ve konusu hakkında bilgiler.

CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında

CUMA HUTBESİ KONUSU 12 NİSAN 2024

GÖZÜMÜZÜN NURU: NAMAZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz, en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır."

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CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere namaz; dinimizin direği, gözümüzün nurudur. Gönlümüzün süruru, cennetimizin anahtarıdır. Bizler, kulluk ve sorumluluk bilincini namazla elde eder; Allah'ın rızasına, sonsuz rahmet ve mağfiretine namazla ulaşırız. Ruhumuzu daraltan sıkıntılardan namazla kurtulur; huzur ve esenlik iklimine namazla kavuşuruz. Aynı safta omuz omuza namazla bir araya gelir; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi namazla perçinleriz.

CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında

Kıymetli Müslümanlar!

Namaz, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. O'nun huzurunda ve gözetimi altında olduğumuzu hatırlatan müstesna bir ibadettir. Namaz, Rabbimize olan muhabbetimizin ve bağlılığımızın tezahürüdür. Müslüman oluşumuzun alameti, imanımızın hayata yansımasıdır.

CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında

Değerli Müminler!

Namaz, bizi her türlü kötülükten uzak tutar. Bize nice güzel alışkanlık kazandırır. Namazdan önce aldığımız abdest; bize, maddi ve manevi kirlerden arınmamız gerektiğini öğretir. Kâbe'ye yönelme; dünyevi meşgaleleri geride bırakıp Rabbimizin divanına durmayı anlatır. Namaza "Allahü Ekber" diyerek başlamak; her işimizde Allah'a sığınmamız gerektiğini vurgular. Kıyam; hakkın ve hakikatin yanında durmamızı, zulme ve zalime karşı tavır almamızı dile getirir. Kıraat; Kur'an'ı okuduğumuz gibi hükümlerini de hayatımızın tamamına aktarmamız gerektiğini hatırlatır. Rükû; Allah'tan başka hiç kimsenin karşısında eğilmememiz gerektiğini bildirir. Secde; Allah'a yakın olmanın hazzını hissettirir. Selam; kardeşlerimize muhabbet beslemeyi, aramızda barış ve güveni hâkim kılmamız gerektiğini haber verir.

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