Giriş Tarihi: 12.04.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
07:24
CUMA HUTBESİ 12 NİSAN 2024 PDF | Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayında
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Gözümüzün Nuru: Namaz" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 12 Nisan 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...