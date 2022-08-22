Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak! Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve Anadolu'nun tapusu olarak nitelendirilen Ahlat'ta Malazgirt Zaferi için hazırlıklar tamamlandı. 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-26 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atıcılık, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.



