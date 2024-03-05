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Haberler Galeri Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan SABAH'a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 06:30

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan SABAH'a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, SABAH'a özel yaptığı açıklamada, "Aylardır arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz" diyerek projelerini anlattı. İstanbul için projelerini sıralayan Kurum; "Kentsel dönüşümle ilgili hızlıca harekete geçeceğiz. 6 yeni lojistik köy kurarak, lojistiği şehrin kuzeyine kaydıracağız. 1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz. Hedefimiz 5 yılda şu anki mevcut metro hattını iki katına çıkarmak." dedi.

BARIŞ SAVAŞ
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan SABAH’a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

İstanbul 5. Levent'teki çalışma ofisinde SABAH ekibini ağırlayan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, özel açıklamalarda bulundu:

'ADAYLIĞIMIZI SON GÜNE KADAR BİLMİYORDUK'

Son güne kadar adaylığımızı haber almadık. Ancak aylardır teknik arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz. Hocalarımızdan fikir alıyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin taleplerini dinledik ve o talepler doğrultusunda olması gerekenleri aylardır çalışıyoruz. İstedik ki o manada biz de hazırlıklı olalım. Ben hayali şeyler söylemeyi sevmem. Şu an biz kafamızda İstanbul'un sorunlarını oturttuk. Söylediklerimiz, açıkladığımız projelerin hepsi altyapısı olan projeler, arka planı olan projeler. Son gün haber aldık ama son 3-4 aydır da biz bu çalışmaları yürütüyorduk

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan SABAH’a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

"GEÇMİŞTEKİ İŞLERİN GİBİ SENİN BU İŞİ YAPACAĞINA İNANIYORUM"

"Sayın Cumhurbaşkanımız lansmandan 1 gün önce aradı. 'İnşallah seni İstanbul'da aday görmek istiyoruz. Senin bu işi geçmişte yapmış olduğun işler gibi başaracağına ben yürekten inanıyorum. Tebrik ediyorum' dedi. Tabii biz de sevindik. Çok şerefli bir iş, onurlu bir iş. İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet edebilme imkanı, bu şehrin şehreminiliğini yapabilmek çok kıymetli, çok değerli. Türkiye'nin lokomotif, öncü şehri. İstanbul marka bir şehir. Hani dünyanın kalbi diyeceğimiz bir şehir. Biz de bu hassasiyetle çalışıyoruz."

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Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan SABAH’a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

'BABAMIZI DAHA MI AZ GÖRECEĞİZ'

(Ailesinin adaylığa tepkisi) Eşim yanımda değildi. Onlar da şaşırdı tabi. Onlara da haber verdiğimizde çok sevindiler. Bakan olunca mecburen Ankara'ya taşındık. Bir ayağımız burada bir ayağımız Ankara'daydı. İstanbul'u ve burada yaşamayı seviyorlar. Sevindiler ama bir taraftan tabii kafaları karıştı. 'Babamızı da az mı göreceğiz acaba?' gibisinden. Ama bu süreçte bize destek oldular sağ olsunlar. Artık çok daha büyük bir ailemiz var.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan SABAH’a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

"AKŞAM ALDIĞI OYUNCAK İLE KIZIMLA OYNAYACAĞIM SÖZ VERDİM"

(Çocuklarına vakit ayırması) Kızım bugün evden çıkarken 'Baba akşam niye erken gelmiyorsun?' dedi. Geleceğim dedim. Bir oyuncak istiyordu benden. Ben de alamadım onu. Bugün annesi alacak. Oyuncağını al bu akşam birlikte oynayalım dedim. Uğur böceği diye bir karakter varmış, yeni çıkmış galiba. Onlar bizlersiz büyüdü diyebilirim. Yani babasız büyüdü biraz bilhassa küçük kızımız. Ortanca kızımız ergenlik çağını bizsiz atlattı. Ama vakit buldukça onlarla da ilgileniyorum. Hem çalışıyoruz hem beraber vakit geçiriyoruz. Böyle bir hayatımız var.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan SABAH’a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

"DEPREM BÖLGESİNİN UMUDU OLMAK ZORUNDAYIZ"

6 Şubat deprem afetinin ikinci ya da üçüncü günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Ön etütlerde yaklaşık 550 bin konutun ağır hasarlı ve yıkık olacağının tespitini üç aşağı beş yukarı yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. Hatta maliyetini de paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii her afette olduğu gibi 'Murat bunları hızlı bir şekilde yapalım. Hızlı bir şekilde vatandaşımıza bu konutları teslim edelim' diye bize talimat verdi.

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