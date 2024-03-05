Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan SABAH’a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

'BABAMIZI DAHA MI AZ GÖRECEĞİZ'



(Ailesinin adaylığa tepkisi) Eşim yanımda değildi. Onlar da şaşırdı tabi. Onlara da haber verdiğimizde çok sevindiler. Bakan olunca mecburen Ankara'ya taşındık. Bir ayağımız burada bir ayağımız Ankara'daydı. İstanbul'u ve burada yaşamayı seviyorlar. Sevindiler ama bir taraftan tabii kafaları karıştı. 'Babamızı da az mı göreceğiz acaba?' gibisinden. Ama bu süreçte bize destek oldular sağ olsunlar. Artık çok daha büyük bir ailemiz var.