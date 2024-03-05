Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
06:30
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan SABAH'a özel röportaj: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, SABAH'a özel yaptığı açıklamada, "Aylardır arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz" diyerek projelerini anlattı. İstanbul için projelerini sıralayan Kurum; "Kentsel dönüşümle ilgili hızlıca harekete geçeceğiz. 6 yeni lojistik köy kurarak, lojistiği şehrin kuzeyine kaydıracağız. 1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz. Hedefimiz 5 yılda şu anki mevcut metro hattını iki katına çıkarmak." dedi.