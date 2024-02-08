Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Murat Kurum: Karşı tarafta kaos var, PKK’dan medet ummayın

"VATANDAŞIMIZI DİNLEYİCİ OLARAK GÖRMÜYORUZ, İSTANBUL'U YÖNETECEK EKİBİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Sahaya çıkarken İstanbullulara bir söz verdik. Milletimizin 'Her anında hep yanında' olacağız." diyen Kurum, "İnsanımızda; İstanbul'un karmaşasına, sistemsizliğine dair yaşamış olduğu derin bir bıkkınlık hali görüyoruz. Ama bunun yanında yaşlılarımızdan kadınlarımıza, gençlerimizden esnafımıza kadar herkeste; "umudun" süratle yükseldiğini de hissediyoruz, buna şahit olmaktan da mutlu oluyoruz. Biz sadece dert dinlemiyor, hazırlayacağımız projeleri de bilim insanlarımızla, iş insanlarımızla, işçi kardeşlerimizle, sendikalarımızla ve en çok da vatandaşımızla doğrudan çalışıyoruz. Şunun altını önemle çiziyorum. Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul'u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz. Hülasa; biz İstanbul'un meselelerini bugün değil, aylardır çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki AK Parti grubumuz beş yıldır çalışıyor. Oradan da çok büyük sonuçlar alıyor ve projelerimize yansıtıyoruz. İstanbul'un projelerine tek bir açıdan bakmıyoruz. Biz yaptığımız tüm projelere, Siztem İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Yani her açıdan düşünerek, bütüncül bir şekilde hazırlıyoruz." dedi.

"Bu sistemin merkezinde de insanlar var, insanımızın en temel hakları var, İstanbulluların mutluluğu var." diye sözlerine devam eden Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'muz doğrudan İstanbulluların gündemlerinde olan başlıklarla belirlendi, kategorize edildi ve milletimize sunuldu. Vizyon İstanbul'da biz milletimize 10 temel başlıkta projelerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi anlattık. dedi.

Kurum projelerini şu şekilde anlattı:

"Birincisi yeni metro ve metrobüs hatlarıyla, her iki yakada yapacağımız tünellerle, güçlendirilmiş deniz ulaşımı ve daha birçok teknoloji yoğun ulaştırma projesiyle Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul.