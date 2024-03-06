Giriş Tarihi: 06.03.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
19:17
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Silivri'ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, projelerini de tek tek vatandaşlara duyuruyor. Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada; bölgeye metrobüs getireceklerini bu projeyle ulaşım çilesinin sona ereceğini kaydetti. Kurum ayrıca, sahil düzenlemesi, halk plajı, gençler için paylaşımlı ofisler gibi vaadlerini de açıkladı.