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Haberler Galeri Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Silivri'ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek
Giriş Tarihi: 06.03.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 19:17

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Silivri'ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, projelerini de tek tek vatandaşlara duyuruyor. Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada; bölgeye metrobüs getireceklerini bu projeyle ulaşım çilesinin sona ereceğini kaydetti. Kurum ayrıca, sahil düzenlemesi, halk plajı, gençler için paylaşımlı ofisler gibi vaadlerini de açıkladı.

AA
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum’dan Silivri’ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri'de Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün temeli atılan belediye binasının aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum’dan Silivri’ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek

İstanbul'un son 5 yılının kayıtlara "tahribat dönemi" olarak geçtiğini belirten Kurum, "İstanbul bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar, pişkin pişkin 'İstanbul başardı' diyorlar. İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğe rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul, tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle, eserleriyle ayakta kalmayı başardı." diye konuştu.

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Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum’dan Silivri’ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: 5 YILDA BAŞLAYIP DA BİTİRDİĞİN TEK ŞEY İSTANBUL OLDU

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserlerin, yanan otobüsler, ters yönde ilerleyen merdivenler, bozulan metrolar ve metrobüsler olduğunu ifade ederek, "Saatlerce süren trafik, bir de 5 yılda 8 kilometre metro hattı var. 5 yılda başlayıp da bitirdiğin tek şey İstanbul oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum’dan Silivri’ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek

İstanbulluların, İBB başkanından en temel belediyecilik hizmetlerini istediğini, ancak bunun yerine getirilmediğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Çevre temiz olsun, Silivri'nin altyapı, su ve kanalizasyonu doğru işlesin dediler, işletemedin. İşe, okula giderken çile çekmek istemediler, normal bir insan gibi metro istediler, otobüs istediler, yapmadın. Parklar, yeşil alanlar istediler, yapmadın. Şu koca 5 yılda İstanbul'la ilgili hiçbir dertleri olmadı. İstanbullu israf istemedi ama bunlar israf ettiler. 'İsrafı bitirdik' pankartlarına yetimin hakkıdır demeden 350 milyon lira para harcadılar. 31 Mart geliyor, milletin hesap sorma günü geliyor. Bu millet sana kibirli dilinin hesabını sandıkta bir bir soracak. 31 Mart'ta İstanbul sandıkları patlatacak. Silivri ona en büyük dersi sandıkta verecek. 31 Mart akşamı eş genel başkan koltuğunu kaybedecek, tamamen özgürleşecek. O yarı zamanlı kibirli belediye başkanı da süresiz tatile gidecek."

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum’dan Silivri’ye müjdeler: Bu projelerle çile sona erecek

"BEN KADINLARIMIZA, ANNELERİMİZE YÖNELİK BU AYRIŞTIRICI DİLİ REDDEDİYORUM"

Kurum, bir televizyon programında "Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor. Ne diyorsunuz?" sorusu yöneltilen İmamoğlu'nun, "Daha çok ev hanımları oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." şeklinde yanıt verdiğini hatırlattı.

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