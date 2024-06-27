Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:10
Cumhur İttifakı'nın güncel manifestosu: Yine hafızada canlı kalması gereken bir husus daha var...
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Cumhur İttifakı'nın ciddi sınamalardan geçtiğini belirterek, bunda birçok faktörün etkili olduğunu ifade etti. "Yine hafızada canlı kalması gereken bir husus daha var." ifadesine yer veren Okan Müderrisoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o sözlerine dikkat çekti. İşte detaylar...