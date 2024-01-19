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Haberler Galeri Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:37

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin Mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya, "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. Toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" sözleriyle yanıt verdi.

İHA
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek

Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti.

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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek

Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay'a üye oldu.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek

Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek

Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber 'Fatiha' suresini okudu.

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