Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:37
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan ulaşım müjdesi: 1 Nisan’da uygulamaya girecek
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin Mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya, "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. Toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" sözleriyle yanıt verdi.