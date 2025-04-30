Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Başbakanı Meloni, yapmış olduğu açıklamada, Türkiye ile ticaret hacminin 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Meloni, iki ülke arasında on yıllardır devam eden otomotiv ve tekstil gibi işbirliklerinin, Baykar'ın İtalyan yatırımlarıyla savunma sanayiinde de geliştiğini; uzay ve hızlı tren alanlarında işbirliğinin ise sırada olduğunu belirtti.