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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyaretinde Başbakan Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretindeki izlenimlerine yer verdi. Kaplan; "Meloni'nin açıklamasında dikkat çeken vurgu, iki ülkenin Akdeniz'de iki müttefik olduğunun altını çizmesiydi. Meloni, bu ittifakın Akdeniz'de bir numara olacağını da eklemeyi ihmal etmedi." dedi.

HİLAL KAPLAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ile Türkiye arasındaki 4. Hükümetlerarası Zirve kapsamındaki resmi temaslarını takip etmek üzere İtalya'dayız. Doğu Roma İmparatorluğu'nu tarihe gömen bir mirasın günümüzdeki temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı medeniyetinin doğduğu topraklarda, Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile tarihi bir buluşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı tarafından Villa Doria Pamphili konutunda özel törenle karşılandı. Bire bir yaptıkları özel görüşme sonrası heyetler arası görüşmelere geçen iki liderin kameralar karşısında yaptıkları açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Başbakanı Meloni, yapmış olduğu açıklamada, Türkiye ile ticaret hacminin 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Meloni, iki ülke arasında on yıllardır devam eden otomotiv ve tekstil gibi işbirliklerinin, Baykar'ın İtalyan yatırımlarıyla savunma sanayiinde de geliştiğini; uzay ve hızlı tren alanlarında işbirliğinin ise sırada olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Ancak Meloni'nin açıklamasında daha da dikkat çeken vurgu, iki ülkenin Akdeniz'de iki müttefik olduğunun altını çizmesiydi. Meloni, bu ittifakın Akdeniz'de bir numara olacağını da eklemeyi ihmal etmedi. İtalya Başbakanı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nda başından bu yana üstlendiği arabuluculuk rolü için teşekkür de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin Libya'dan Suriye'ye ilerleyeceğini açıklaması, İtalyan Başbakanı'nın "Akdeniz İttifakı" söylemini destekler nitelikteydi. Erdoğan ve Meloni, İsrail saldırganlığının durması için ateşkes çabalarının desteklenmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in iki aydır Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine izin vermediğini hatırlattı.