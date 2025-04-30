Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
07:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretinden Akdeniz ittifakı çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyaretinde Başbakan Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretindeki izlenimlerine yer verdi. Kaplan; "Meloni'nin açıklamasında dikkat çeken vurgu, iki ülkenin Akdeniz'de iki müttefik olduğunun altını çizmesiydi. Meloni, bu ittifakın Akdeniz'de bir numara olacağını da eklemeyi ihmal etmedi." dedi.