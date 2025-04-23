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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan SABAH'a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan SABAH'a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SABAH Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, CHP'nin söylemleri ve sokak siyasetine yönelmesinin finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığını vurgulayarak, "Kutuplaşmadan en çok onlar şikayet ediyor gibiler ama en sivri kelimeleri de onlar kullanıyor. "Biz haklıyız. Her tarafı kırarız, dökeriz, memleketi karıştırırız" havası oluşturuyorlar. Sonra 'Niye bunlar ekonomiyi etkiledi?' diye şikayet ediyorlar. Bu derece tutarsız bir tavır" dedi.

BETÜL USTA
MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde dile getirilen KKTC kaynaklı iddialara ilişkin, iki devletli çözümü arzu etmeyenlerin ve Türk tarafını zayıflatmak isteyenlerin KKTC'deki seçim dönemlerinde her türlü kargaşayı ve iç tartışmayı körükleyebileceğine işaret ederek, "Kıbrıs'ta dezenformasyon makinesi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SABAH Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ PROGRAMININ SEYRİ

Bir program uyguluyorsanız, esas olan programın ana çerçevesi, ana felsefesidir. Program sırasında kontrol edilebilecek ve kontrol dışında olan bir alan var. Ona göre ilerlersiniz. Son dönemde en büyük etki Başkan Trump'ın açıklamalarından geliyor. İçerideki bazı tartışmalar da üzerine eklendiği için yaşananlar daha çok iç tartışmalarla izah ediliyor ama tam olarak öyle değil. 'Trump etkisi' diyebileceğimiz bir belirsizlik dönemi söz konusu. Belirsizlik ekonominin düşmanı. İnsanlar çok riskli olandan daha az riskli olana yöneliyor. Bu ortamda gelişmekte olan ülkelerden özellikle ABD'ye doğru bir finans çekilmesi var.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

TİCARET SAVAŞLARI

ABD yeni gümrük tarifeleri açıkladı. İç pazarımız geniş olduğundan, dış piyasadaki etkiler nispeten ekonomimize daha az yansıyor. Başkan Trump tarifler konusunda müzakereye açık olduğunu da ifade etti. İlk aşamada bize uygulanan tarife yüzde 10, diğer ülkelere göre daha düşük.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

Demir çelikte Türkiye'ye zaten tarife uygulandığı için ABD diğer ülkelerin gümrük vergilerini de yükselterek bir manada eşitlemiş oldu. ABD ile ilişkilerimiz tarifelerle sınırlı değil. Geniş bir yelpazeye yayılan iş birliğimizin yanı sıra, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için yoğun çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

CHP'NİN DÜŞMANLAŞTIRICI SÖYLEMİ

Son dönemde CHP'nin insanımızı kışkırtıcı yaklaşımları var. AK Parti başından beri kucaklayıcı, kapsayıcı oldu. Zaman zaman siyasi polemikler yaşanır. Bu da siyasetin doğasında var. Ama niye biz karşı tarafı düşmanlaştıralım? Bunu şu anda CHP yapıyor. 'Meclis savaş alanı, hükümet cunta' gibi laflar akıl karı değil. Ötekileştirici, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı söylem topluma da sirayet ediyor. Bunu yapan siyasetçi sorumsuz davranıyor, üreteceği toplumsal maliyeti de umursamıyor demektir.