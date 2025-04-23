Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
06:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan SABAH'a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SABAH Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, CHP'nin söylemleri ve sokak siyasetine yönelmesinin finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığını vurgulayarak, "Kutuplaşmadan en çok onlar şikayet ediyor gibiler ama en sivri kelimeleri de onlar kullanıyor. "Biz haklıyız. Her tarafı kırarız, dökeriz, memleketi karıştırırız" havası oluşturuyorlar. Sonra 'Niye bunlar ekonomiyi etkiledi?' diye şikayet ediyorlar. Bu derece tutarsız bir tavır" dedi.