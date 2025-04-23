Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a özel açıklamalar: CHP toplumu kutuplaştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SABAH Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ PROGRAMININ SEYRİ

Bir program uyguluyorsanız, esas olan programın ana çerçevesi, ana felsefesidir. Program sırasında kontrol edilebilecek ve kontrol dışında olan bir alan var. Ona göre ilerlersiniz. Son dönemde en büyük etki Başkan Trump'ın açıklamalarından geliyor. İçerideki bazı tartışmalar da üzerine eklendiği için yaşananlar daha çok iç tartışmalarla izah ediliyor ama tam olarak öyle değil. 'Trump etkisi' diyebileceğimiz bir belirsizlik dönemi söz konusu. Belirsizlik ekonominin düşmanı. İnsanlar çok riskli olandan daha az riskli olana yöneliyor. Bu ortamda gelişmekte olan ülkelerden özellikle ABD'ye doğru bir finans çekilmesi var.