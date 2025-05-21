Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye mesajı: “Süreç büyük bir ivme kazandı”

"YENİ MÜJDELER DE GELEBİLİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi yapıldığını müjdelemesi ve Türkiye'nin enerjideki faaliyetleri sorulan Yılmaz, şunları ifade etti: "Sadece bu doğal gaz, Gabar petrolü ve Sakarya gazında geldiğimiz üretim, bu yıl bize cari açıkta 4-5 milyar düşme sağlayacak. Cari açığımızın çözümünde, makro istikrarımızın oluşmasında ve siyasi, jeopolitik anlamda enerji bağımsızlığını kazanmış bir ülke olarak çok daha güçlü bir konuma geleceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda nükleer enerji ile de tanışacak Türkiye. Yeni müjdeler de gelebilir." Yılmaz, "Yakın zamanda Rusya ile Ukrayna arasında bir barıştan bahsetmek mümkün mü?" sorusu üzerine, Türkiye'nin istikrar ve barıştan yana bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu tutumunu "liderlik diplomasisi" ile etkin şekilde sahaya yansıttığını, güven veren bir ülke konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda da barış çabalarında Türkiye birçok ülkeyle diyalog içinde. Türkiye bu sürece çok önemli katkılar sunuyor. Biz, barış ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Sadece irademiz yok, kapasitemiz de var bu konuda. Çözen, çözüm sağlayan bir ülke konumundayız." diye konuştu.

