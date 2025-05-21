Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
23:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye mesajı: “Süreç büyük bir ivme kazandı”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, "Orta Doğu ve bölgede yaşanan gelişmeler, bölge üzerindeki birtakım emperyalist oyunlar ve tuzaklarla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi, milli birliği, bütünlüğü güçlendirme çağrısı olduğunu hatırlatırken, "Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen odaklar, süreci sabote etmek için tabii ki birtakım çabalar içinde olacaklardır." dedi.