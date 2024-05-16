Cumhurbaşkanına suikaste giden time engel olmayan astsubaylara 7 yıl sonra dava!

DARBE GİRİŞİMİNİ DESTEKLER EYLEMLER

Darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli Uçuş Kulesi'nde 15 Temmuz 2016'da nöbetçi astsubay Hüseyin Sevim ile Kaklıç Uçuş Kulesi'nde nöbetçi astsubay Faruk Ateş'in FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi sırasında birbirleriyle bağlantılı ve aynı üsse bağlı olan farklı kulelerde aynı anda nöbetçi olarak görev yaptıkları ve darbe girişimini destekler eylemleri olduğu belirlendi.