Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:41
Cumhurbaşkanına suikaste giden time engel olmayan astsubaylara 7 yıl sonra dava!
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli ve Kaklıç Kuleleri'nde nöbetçi astsubay olarak görev yapan Faruk Ateş (43) ve Hüseyin Sevim (34) hakkında dava açıldı. 2 astsubayın Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı suikast timini taşıyan helikopterler başta olmak üzere darbe teşebbüsüne karışan hava araçlarının pistleri kullanmasına izin verdikleri, uçuşa kapatmadıkları, hava araçlarına yakıt ikmali sağladıkları, amirlerine bilgi dahi vermedikleri tespit edildi. Faruk Ateş ve Hüseyin Sevim isimli astsubaylar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.