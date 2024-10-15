Giriş Tarihi: 15.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
12:47
Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın
Yeni doğan bebeklerin anlaşmalı hastanelere götürerek haksız kazanç sağladıkları, 12 bebeğin ölümü ve 3 bebeğin yaralanmasından sorumlu olan 2'si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi olan çetenin tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasına yönelik soruşturma savcısının makamında tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kendisine tetikçilik teklif edilen şüpheli itirafçı oldu. Önce arayarak daha sonra yanına avukat Aylin A'yı alarak makamına gittiği Cumhuriyet Savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in itirafçı olan Muhammed Emin O'ya "İşlerimize çomak sokuyor. Amacımız öldürmek değil, korkutmak. Trafik ışıklarında aracın ön yolcu koltuğuna sıkacaksın." diyerek tetikçi olmasını söylediği öğrenildi.