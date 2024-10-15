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Haberler Galeri Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın
Giriş Tarihi: 15.10.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:47

Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın

Yeni doğan bebeklerin anlaşmalı hastanelere götürerek haksız kazanç sağladıkları, 12 bebeğin ölümü ve 3 bebeğin yaralanmasından sorumlu olan 2'si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi olan çetenin tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasına yönelik soruşturma savcısının makamında tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kendisine tetikçilik teklif edilen şüpheli itirafçı oldu. Önce arayarak daha sonra yanına avukat Aylin A'yı alarak makamına gittiği Cumhuriyet Savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in itirafçı olan Muhammed Emin O'ya "İşlerimize çomak sokuyor. Amacımız öldürmek değil, korkutmak. Trafik ışıklarında aracın ön yolcu koltuğuna sıkacaksın." diyerek tetikçi olmasını söylediği öğrenildi.

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Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yeni doğan bebek' çetesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı Y.E. makamında dosya avukatlarından Aylin A. ve Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilmişti.

Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın

Derhal başlatılan soruşturma kapsamında dün İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheliden tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Aylin A, Mustafa Kemal Z, Baki Ç, Yavuz Ç. ve itirafçı Muhammed Emin O. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişiyle tehdit, kişiyi yerine getirdiği kamu görevini nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada itirafçı olan Muhammed Emin O'nun ifadesi ortaya çıktı.

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Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın

"ARTIK MİT'E BAĞLI ÇALIŞACAKSIN"

İtirafçı Muhammed Emin O., savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Z.'nin kendisi ile irtibat kurup işlerinde kullandığı süreci şöyle anlattı: "Mustafa Kemal Zengin ile Siirt'te ortak arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Buraya gelme amacının benim gibi gençlerle tanışmak ve ülkeye faydalı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi. Numara alışverişi yaptık. Sosyal medyasına baktığımda birçok bürokratla fotoğrafının olduğunu gördüm.

Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın

Bana kendisini İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıttı. Beni Ankara'ya davet etti. Kimliğimi aldı ve daha sonra kimliğimi MİT adına düzenlenmiş bir kimlik olarak verdi. 'Artik MİT'e bağlı çalışacaksın. Benim istediğim talimatları yerine getireceksin' dedi. Tabanca, koruma kıyafetleri ve mermiler de teslim etti. Daha sonra beni doğuda ve batıda mitinglerde, araç eskortu ve şahıs takibi konularında görevlendirdi. Yanında çalıştığım 1.5 yıl içinde maaşımı Mustafa Kemal Zengin'in yanında bulunan Polat lakaplı bir şahıs tarafından elden aldım. Bu ücreti sana 'İstihbarat ödeneğinden veriyorum' diyordu."

Cumhuriyet savcısını tehdit etmişlerdi! İtirafçının ifadesi ortaya çıktı: Trafik ışıklarında sıkacaksın

"SENİ KURTARACAĞIZ"

İtirafçı Muhammed Emin O, Siirt'te polis çevirmesinde yakalandığı anlardan şu cümlelerle bahsetti: "Yaptığım faaliyetlerde kullandığım araçları kiralıyordum. 2023 yılında Siirt'te bulunan ailemi ziyaret etmek için seyir halindeyken trafik polisi çevirmesine takıldım. Onlara MİT kimliğimi gösterdim. Devam etmemi söylediler. Daha sonra evde balkondayken kalabalık bir polisin aracımı inceleme altına aldıklarını gördüm.

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