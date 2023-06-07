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Haberler Galeri Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 14:18

Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Çarpıcı iddiaların arasında söz konusu operasyon karşılığında alınan paraların çikolata kutularıyla teslim edildiği de var.

Cumhuriyet Vakfı’ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!

Cumhuriyet Vakfı, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Başsavcılığı suç duyurusunu işleme aldı. Dilekçede, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet Vakfı’ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!

"e-TİCARET FİRMASINDAN 500 BİN TL ALINDI" İDDİASI

Dilekçede, şikayet konusu olayların 16 Mayıs tarihinde Yeni Gün A.Ş Başkan vekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de Vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi.

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Cumhuriyet Vakfı’ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!

Başkanvekili Aslan'ın, odasında gerçekleşen bu toplantıda, ilk önce ödemenin bir reklam karşılığında faturalandırılmış olduğunu düşündüğü ancak daha sonra "kayıt dışı" olduğunu öğrendiği kaydedildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Vakfı’ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!

"Şüpheli Esra'nın beyanına göre ödeme, bir reklam karşılığında alınmamış, firmayı ilgilendiren ve genel olarak da e-ticaret platformlarını rahatsız eden bir yasanın çıkarılmaması yönünde kamuoyu baskısı oluşturulması için, yasa aleyhinde Cumhuriyet Gazetesi'nde haber yapılması amacıyla alınmıştır"

Cumhuriyet Vakfı’ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!

ÇİKOLATA KUTUSUNDA GELEN PARA!

Dava dilekçesinde, aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihlerde henüz yürürlüğe girmemiş olan ve Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen "e-ticaret kanunu" olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Esra'nın anlattığına göre, bu Kanun'un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' gazeteye getirilmiştir."

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