Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
14:18
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında şok başvuru: Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para!
Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Çarpıcı iddiaların arasında söz konusu operasyon karşılığında alınan paraların çikolata kutularıyla teslim edildiği de var.