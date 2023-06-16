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Haberler Galeri Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:02

Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. Çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler isteyen firmanın daha önce de CHP'li Engin Altay ile görüştüğü iddia edilmiş ve bunun üzerine CHP'nin Meclis'te "evet" oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımalarını sağlamıştı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Cumhuriyet’te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.

Cumhuriyet’te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

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Cumhuriyet’te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

BAŞVURUYU GİZLİCE YAPTI

E-ticaret düzenlemesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanına" diyen dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenilmişti.

Cumhuriyet’te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

CHP kaynaklarının da başvurudan haberdar olmadıkları belirtilirken, CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç da eleştirilere sessiz kalarak, Engin Altay'ı işaret etmişti.

Cumhuriyet’te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

İptal başvurusunun yapıldığı hafta grup nöbetçisinin Engin Altay olduğunu hatırlatan parti yöneticilerinin bu tavrı söz konusu e-ticaret firmasının Engin Altay ile bir görüşme yapıp yapmadığı sorularını akıllara getirmişti.

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