Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
08:02
Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. Çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler isteyen firmanın daha önce de CHP'li Engin Altay ile görüştüğü iddia edilmiş ve bunun üzerine CHP'nin Meclis'te "evet" oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımalarını sağlamıştı.